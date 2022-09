L’ANC escalfa motors abans de la Diada

L’ANC ha iniciat aquest dissabte al vespre els actes de la Diada a Sabadell. L’entitat independentista ha il·luminat Sant Roc amb una estelada feta amb espelmes, simbolitzant cadascuna d’elles “la unitat que tenim com a poble”.

La seva coordinadora actual, Noemí Zafra, ha destacat que “cal continuar mobilitzats i units”. Pel que fa al context polític Noemí ha destacat que encara queda gent que vol lluitar: “la gent hi és, cal tornar al carrer i pressionar als polítics”. Com a presagi per la Diada ha volgut llançar un missatge d’optimisme: “espero que com a moviment popular recuperem l’entusiasme, tinguem una tardor molt calenta i aconseguim la independència”.

L’acte ha estat seguit per unes 150 persones, ha comptat amb la presència dels 3 partits independentistes. Per la Crida hi ha assistit Nani Valero; per Esquerra, Gabriel Fernàndez i per Junts, Lluís Matas. El punt final l’han posat les Bruixes del Nord amb una actuació pirotècnica.