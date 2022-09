El Sabadell vol “recuperar les bones sensacions” davant el Cornellà

Òbviament, parlar de finals o urgències a la jornada 3 seria una autèntica bogeria. De totes maneres, a ningú se li escapa que el duel d’aquest diumenge (17 h) davant la UE Cornellà a la Nova Creu Alta pot deixar seqüeles. Positives i una injecció de confiança si es guanya el primer partit del curs, però negatives i tornada als dubtes en cas de derrota contra l’actual cuer encara sense puntuar. Evitar aquest clima de neguit a principi de temporada és molt important per afavorir el creixement d’un equip en plena construcció. Les últimes peces a arribar, de fet, podrien ser titulars, com ha deixat entreveure el mateix tècnic arlequinat, Gabri Garcia.

Després d’oferir dues versions força diferents davant l’Amorebieta i Castellón, ara Gabri Garcia té clar que “l’objectiu és recuperar les bones sensacions de la primera jornada. Aquesta setmana hem corregit coses. Volem ser un equip més regular en el joc i, sobretot, molt més sòlid”. Aquesta qüestió, reconeix el tècnic, és l’aspecte que el preocupa especialment: “Hem format un grup de jugadors joves i atrevits, amb ganes de pressionar a dalt i atacar, però no podem estar els 90 minuts fent això. També han d’entendre que en algunes fases del partit cal ser un bloc més madur defensivament. Que no ens faci angúnia replegar-nos i ajuntar les línies”.

Sense Sergi Altimira i amb canvis

La lesió de Sergi Altimira no és greu. Es tracta d’un esquinç de grau 1 al lligament lateral intern del genoll dret. Es perdrà el partit d’aquest diumenge i és dubte per Alcoi. Serà una baixa sensible en un onze que oferirà canvis, com admet el mateix Gabri: “A Castàlia vaig fer tres canvis al descans amb la idea de reactivar l’equip amb un 2-0. Cada vegada veig més jugadors que poden ser titulars. Tenir opcions i aquesta competitivitat és molt bo per l’entrenador. Vull que tothom se senti important i faré canvis”. Gabri recupera Guillem Molina i homes com Sergi Garcia, Pau Resta o Pau Víctor podrien sortir inicialment.

Sobre l’ostracisme de Sergio Montero, que ni tan sols va formar part de la convocatòria davant el Castellón, ha dit que “durant la pretemporada el van avançar altres jugadors i ara ell ha de treballar per capgirar la situació. És un més del grup”.

Ramon Folch i Alfred Planas

Després de l’agònica salvació a Castelló a l’última jornada, la UE Cornellà també ha començat aquest curs amb dinàmica negativa. Va caure a l’Stadium Gal d’Irún (2-0) i a l’estrena del seu nou escenari com a local, el RCDE Stadium, davant l’Osasuna B (1-3). L’equip de Gonzalo Riutort troba a faltar els gols de Chiki, que va fitxar per l’Alcorcón. D’altra banda, l’afició arlequinada tindrà l’al·licient de veure dos exarlequinats del curs passat: Ramon Folch i Alfred Planas, de moment titulares indiscutibles. Especialment curiós el cas del migcampista reusenc, que en aquesta jornada podria superar la totalitat de minuts que va disputar vestint la samarreta arlequinada: 185 en total. Ara ja en suma 160 amb el Cornellà.

La temporada passada el Sabadell va trencar la malastrugança del Cornellà amb una remuntada exprés. Els gols de Kaxe i Néstor Querol en 2 minuts màgics van capgirar el 0-1 i van propiciar la primera victòria arlequinada davant l’equip del Baix Llobregat a la Nova Creu Alta. En les anteriors visites havia esgarrapat una victòria (0-1) i tres empats. El duel serà dirigit pel col·legiat del Comitè de Las Palmas, Alexandre Alemán Pérez, amb uns antecedents força negatius, l’últim l’Andorra-Sabadell de la passada temporada (2-1).

