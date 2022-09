Les obres del Passeig, a mig gas fins a la tardor

Depèn del moment en què hi passes, no sembla que al Passeig s’hi facin obres. Igual que depèn de qui li preguntis, et dirà que estan igual des de fa un mes. Qui més qui menys s’ha fixat que les obres de reforma que s’hi estan fent estan pràcticament enllestides, però les tanques impedeixen gaudir de l’espai, com també ho han fet durant la Festa Major.

Seguint el calendari previst a principis d’any, l’Ajuntament confirma que les obres seguiran a mig gas tot aquest mes de setembre, com a l’agost, i completaran dos mesos d’espera fins que, a partir de l’octubre, no comenci la plantació dels arbres i la vegetació. Són l’únic que falta abans de poder inaugurar la reforma del Passeig, prevista a principis de desembre. Ara, segons aquests dies de setembre hi ha operaris treballant per enllestir el sistema de fonts de la part nord, un cop la cortina de llum i aigua ja està feta.

Davant d’aquesta situació d’interinitat, “crec que no hi podem fer res”, assenyala la gerent de la botiga de moda i complements Kipling, Núria Oristrell. La sabadellenca creu que és millor esperar ara a què es puguin plantar els arbres tot i veure que el Passeig no es pot aprofitar, que no pas que les obres haguessin anat tard i no estiguessin a punt per a la campanya de Nadal. “Fa ràbia que estigui tancat, però entenc que no puguin plantar fins d’aquí a un mes”, conclou. Una de les principals molèsties de les obres del Passeig han sigut la pols i el soroll, que han afectat tots els comerços, però especialment els bars i restaurants. Al bar l’Andana, que té la terrassa a escassos metres de les tanques, creuen els dits perquè acabin les obres i la gent torni a passejar pel Passeig i a omplir les terrasses dels establiments. La responsable de l’Andana, Àngels Vázquez, assegura que “aguantem perquè no ens en queda una altra i esperar que quedi bé, que n’estic convençuda. Però fins ara ha estat complicat”. La Festa Major tampoc ha estat per tirar coets, amb els locals tancats dilluns a la tarda pel pas del correfoc i, igualment, Vázquez apunta que amb les obres la gent ha agafat l’hàbit d’anar a prendre alguna cosa a la Rambla, el racó del Campanar o el passeig Manresa com a alternatives.

Quins arbres es plantaran?

El mes d’octubre el Passeig encararà la tercera i última fase d’unes obres que van començar el passat 18 de gener. La previsió municipal és que durin nou mesos. Una setmana amunt o avall, el que es preveu a l’Ajuntament és que com a molt a principis de desembre el Passeig ha d’estar inaugurat per poder començar a preparar la campanya de Nadal. Un període crucial pels comerciants i en el qual enguany totes les mirades estaran posades en la reforma d’aquesta artèria principal i en la façana de l’Ajuntament, on ja només queda acabar la part de Doctor Robert.

Els arbres seran de fulla caduca. L’aspecte del Passeig canviarà segons l’estació de l’any. S’utilitzaran tres espècies d’arbres. Els exemplars d’Acer i Koelreuteria canviaran a colors groguencs i vermellosos a la tardor. En el tram sud hi haurà set Lagerstoemia, que fan una flor de color rosa.

Durant la primera fase de les obres, a l’hivern, es va remodelar la part nord i va començar la instal·lació de les fonts. En la segona, a la primavera, es va fer la part sud i els parterres. Ara queda plantar-hi 23 arbres nous (n’hi haurà 65 en total) i enjardinar els parterres.

El projecte tenia un pressupost d’1,2 milions d’euros que s’ha hagut d’incrementar per l’augment dels preus de la construcció. La xifra total es donarà a conèixer quan acabin les obres.