Les ‘spin-off’ marquen el camí al Parc Taulí

En un any, l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) ha gestat la creació de dues noves empreses derivades, spin-off, sorgides de projectes d’èxit iniciats en aquesta institució. Encara que pugui semblar petita, la xifra és significativa i important, perquè tal com subratlla la directora de Gestió del centre, Glòria Palomar, “els majors retorns de la innovació a l’I3PT han sortit de les spin-off, amb una clara diferència respecte de les transferències realitzades via llicència a tercers”. L’Institut en té una participació, i la darrera que s’acaba a donar a conèixer és Tailor Surgery, l’empresa sorgida del laboratori d’impressió 3D de l’hospital fundada pel traumatòleg, doctor de l’hospital i sabadellenc Ferran Fillat. L’altra fundada aquest any és Anais Medical.

El 2015, l’ampli ventall d’institucions que formen el Parc Taulí van constituir l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) per fomentar la docència, la recerca i la innovació entre els professionals de l’hospital. En la seva història, de l’Institut han sortit quatre empreses derivades (spin-off), i la direcció del centre encamina els seus passos cap a generar l’entorn adequat per engreixar aquesta xifra.

Glòria Palomar, subratlla que, a part del retorn econòmic que suposen, aquestes companyies permeten mantenir un lligam amb el coneixement de l’institut, “evolucionant plegats els productes existents o treballant en la recerca de nous resultats”, en un exemple de col·laboració publicoprivada. També aporten experiència i formació per al personal investigador. Per aquests i altres motius, la directora de Gestió explica que “estem treballant en fomentar la creació de noves spin-off i hem adaptat el nostre sistema de treball per fer-ho possible”. Tot i que es creï aquesta empresa, el laboratori 3D de l’hospital continuarà en marxa, dirigit igualment per Ferran Fillat i acompanyat de dos enginyers.

El cas de Tailor Surgery

La quarta spin-off sorgida del Taulí és Tailor Surgery, que ja s’ha posat en marxa amb una oficina a Barcelona. La lidera Ferran Fillat com a director mèdic i Javier Peso com a director executiu, i compta amb tres persones més, dues de les quals provinents del Taulí com són Sergi Coderch i Núria Munill. L’empresa comercialitzarà globalment els productes de disseny de guies quirúrgiques i implants a mida que realitza per a l’àrea de traumatologia.

El pas del laboratori a l’empresa “demostra que es consolida un dels grans projectes que va començar el laboratori 3D”, afirma Fillat. I constata que el projecte s’ha fet gran i necessitava “créixer cap enfora per poder fer arriba aquesta tecnologia a tothom, la qual cosa és molt gratificant”. Ara es vol seguir treballant en aquesta tecnologia per fer-la competitiva a l’àmbit internacional. En el proper any l’objectiu és consolidar-se al mercat espanyol i, en els pròxims anys, en els països de la Unió Europea. L’objectiu és arribar a participar en 1.000 cirurgies el 2023 amb aquesta tecnologia.