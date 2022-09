Neix Tailor Surgery, una empresa derivada del laboratori d’impressió 3D del Taulí

La consolidació del Laboratori d’impressió 3D de l’hospital Parc Taulí ha portat els seus impulsors a crear una nova empresa que comercialitzarà globalment els productes de disseny de guies quirúrgiques i implants a mida que realitza per a l’àrea de traumatologia. La companyia es diu Tailor Surgery i és una spin-off (empresa derivada) impulsada des de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT), on s’ha gestat en els darrers anys.

Tot es remunta al 2014. Aleshores, el Parc Taulí va comprar la primera impressora 3D amb l’objectiu d’obrir una nova línia de treball i recerca per abordar casos complexos de traumatologia, sota el lideratge del Dr. Ferran Fillat i el seu equip. Un any després ja es va constituir el Laboratori 3D, i el 2021 aquest servei va participar en 500 cirurgies. Part del valor afegit d’aquest servei de precisió és que permet guanyar temps i maximitzar la precisió de les cirurgies.

Ara, el sabadellenc Dr. Fillat serà el director mèdic (CMO) de Tailorsurgery, i Javier Peso el director executiu de l’empresa. L’I3PT participa en la companyia, i en un comunicat assegura que “amb aquesta nova empresa, l’institut referma el seu compromís de promoure la transferència del coneixement i resultats generats a la societat i contribuir al desenvolupament econòmic del territori, així com el de la captació i retenció de talent”.

Durant la pandèmia del coronavirus, el laboratori va posar la seva tecnologia a disposició dels usuaris de tot el món per validar clínicament diferents peces per ús sanitari. A part, tant Ferran Fillat com el director de l’Institut, Lluís Blanch; el pneumòleg Manel Lujan i Candelaria de Haro, del grup de crítics, van participar en la validació clínica del respirador en 3D Leitat 1.

La quarta spin-off

Aquesta és la quarta spin-off que neix en el si del Parc Taulí. A principis d’any ja va crear Anais Medical, que facilita la simulació mèdica per entrenar els futurs professionals i reduir els errors en les cirurgies invasives. La primera va ser Better Care, un sistema informàtic que aglutina en una pantalla la informació que generen els diferents aparells que es connecten als pacients i, així, es pot veure tota en un cop d’ull. També va sortir de l’hospital de Sabadell Taby Diagnostics, que incrementa la sensibilitat dels tests de diagnòstic in vitro de diferents tipus de càncer.