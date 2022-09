Estratègies i majories

[Per Josep Mercadé, periodista]

Després de la Diada Nacional de Catalunya entrem en el que ha de ser un curs polític, si més no, intens. Podríem posar molts més qualificatius però deixo que cadascú esculli el que més li plagui. Aquesta intensitat no ve pas donada per la calor d’aquest diumenge als carrers de Barcelona sinó pel debat a l’hora d’explicar el que es va repetint cada any l’Onze de Setembre. Una gentada al carrer per viure un estat de sublimació col·lectiu gairebé únic al nostre entorn més immediat.

A partir d’aquí cadascú es pot muntar les seves estratègies sobre la base que una part de la població es manté fidel als anhels d’independència. La resta no se sap si s’afegirà o es mantindrà partidària de la situació actual autonòmica tot admetent que hi ha molta població que, sense voler un estat propi, és crítica amb l’actual marc autonòmic.

La prèvia de la Diada d’aquest any va ser la divisió entre els partits independentistes. Aquesta conjuntura hi ha qui la voldrà aprofitar per aconseguir més suports en els propers períodes electorals. Les eleccions municipals del maig del 2023 també es veuran afectades per aquestes divergències dins l’independentisme. I en ciutats com Sabadell potser encara es faran més evidents aquestes diferències.

Els propers mesos assistirem a un seguit de moviments per agrupar forces que permetin recuperar alcaldies i governs de ciutats i pobles. A Sabadell caldrà veure com es tradueix aquesta distància entre Junts i Esquerra i quina de les dues actituds d’aquestes formacions independentistes és la que dóna més rendibilitat política.

Però si tornem a la gentada de la Diada, quan en un excés d’eufòria l’Assemblea Nacional Catalana planteja formar una plataforma cívica per anar a les eleccions al marge dels partits, s’està caient en un miratge pensant que tothom seguirà a ulls clucs oblidant que els partits, malgrat tot, encara poden ser un instrument vàlid. Hi ha qui ho ha considerat un plantejament populista tot i que l’ANC ho ha desmentit. Fer una plataforma és legítim, la llàstima és que es farà per anar contra algú i aquest algú són forces polítiques que comparteixen el mateix ideari independentista. Potser serà allò tan gràfic de tirar-se un tret al peu.

A ningú se li escapa que ens trobem en moments complicats, però precisament la gran acollida que va tenir la Diada fa pensar que la flama segueix viva però que més enllà d’això hi ha res més? La idea és clara però el com és el que resta en un interrogant.