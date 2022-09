Gerard Pastor: “Componc música pels parcs d’atraccions per incrementar l’emoció de la gent”

Gerard Pastor (Barcelona, 1984), a més de director d’orquestra, de cobla, arranjador i pianista, és un dels compositors catalans més actius i de rellevància internacional del moment. Establert a Sabadell des de 2008, ha rebut més d’una vintena de premis com a compositor de música per a cobla, bandes sonores per a cinema i videojocs.Des de l’any passat, va deixar la plaça de professor de piano al Conservatori de Sabadell per dedicar-se a diferents projectes d’abast internacional, com a creador i director de contingut musical per a parcs temàtics i d’atraccions. Conversem amb ell en ocasió de la seva participació a la International Association of Amusement Parks and Attractions (IAAPA) que aquesta setmana se celebra a Londres, on presenta Park Scoring.

Has començat a desenvolupar encàrrecs per a parcs temàtics. És un sector a l’alça?

Sí, especialment a Orient Mitjà i a l’Àsia, que està creixent molt i des d’on m’arriben les propostes. Des que m’hi dedico plenament he vist que també hi puc aportar el meu granet de sorra a partir de la música.

De fet, a l’IAAPA hi presenteu Park Scoring, que defineixes com un sistema revolucionari i innovador. En què consisteix?

La IAAPA és com el Mobile World Congress dels parcs temàtics i cada any s’hi presenten les novetats de la indústria. Durant un any, presentarem a Londres, Orlando o Singapur el que anomenem Park Scoring. Bàsicament, és un sistema per anar un pas més enllà en els actuals fons musicals per ambientar parcs temàtics. La música pot fer moltes funcions específiques que obeeixen a la pròpia natura d’aquests espais.

Com per exemple?

Imagina que som a la cua d’una atracció. Hem de recórrer 100 metres i el que volem és que la gent es vagi excitant mentre s’acosta el moment de pujar-hi. No es tracta de fer una música que sigui excitant, sinó que hem d’incrementar l’emoció a mesura que la gent avança.

Però això és molt difícil de sincronitzar, perquè l’estona d’espera i l’afluència estan sotmeses a diverses variables.

Exacte! Per tant, el que sincronitzem no és la gent, sinó els espais. A mesura que la gent canvia de zona de la cua, els altaveus emeten una música lleugerament diferent.

És una altra forma de manipulació de les masses?

Ho és. Parteix de la mateixa base que les bandes sonores musicals de cinema, de videojoc o el fil musical d’un centre comercial. És motivar el públic perquè gaudeixi d’una millor experiència.

A banda de compondre la música, com a director de contingut què més planteges?

Treballo els materials audiovisuals en 3D o Stop Motion, superviso la creació d’històries i personatges, dirigeixo espectacles de llum i música, dissenyo instal·lacions audiovisuals, les presentacions visuals d’atraccions… És una feina molt diversa que planteja reptes cada setmana.

Això va més enllà de ser un compositor i arranjador.

Cert. Sóc músic i creatiu, que és el terme aplicat dins la indústria dels parcs temàtics.

A més, has desenvolupat instal·lacions per a Hong-Kong i Qatar amb la teva empresa, Entertaiment Development, que té una de les seves seus a Sabadell.

Sí. En el darrer any hem creat tot el contingut audiovisual d’un parc a Qatar que s’inaugurarà properament. A part, hem fet projectes a Palestina i Hong-Kong. Actualment estem desenvolupant projectes a la Xina, Japó o Itàlia que s’inauguraran el 2023 i 2024.

I tota aquesta activitat, sense deixar la direcció d’orquestra i de cobla.

Efectivament, amb la Franz Schubert Filharmonia dirigiré a principis d’octubre el concert Marvel vs DC a Tarragona i al Palau de la Música Catalana. El novembre, el programa Somnis de colors de tenora amb la Cobla Simfònica Catalana al Teatre Principal de Sabadell. Actualment, treballo per projectes perquè em permet concentrar-me en períodes curts i seguir conreant aquestes facetes importants per a mi, com són la composició, la direcció, el cinema, els arranjaments, la sardana i el món de l’espectacle en general.