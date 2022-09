L’Estruch presenta la Tardor de Festivals amb més d’una vintena d’espectacles

L’Estruch Fàbrica de Creació va per feina i ja és en una nova estació de l’any. Sota el títol Tardor de Festivals, la nova temporada de l’espai cultural s’estrena aquest divendres i s’allargarà fins al desembre, amb una programació formada per 21 propostes, d’origen i naturalesa artística molt variades.

La programació de l’Estruch per als pròxims quatre mesos està farcida d’espectacles vinculats a festivals locals i nacionals, com la Fira Mediterrània de Manresa, el TNT de Terrassa, elPetit, el Festival ARTefACTe, el Festival If o el Festival Rebels.

Amb tots aquests esdeveniments, tal com va recalcar ahir a la presentació de temporada la directora de l’Estruch, Mireia Llunell, l’equipament estableix una xarxa de col·laboracions per compartir programació. En aquest sentit, el regidor de cultura, Carles de la Rosa, va ressaltar que l’Estruch “és un centre cultural pioner i referent al territori” que permet veure l’estrena d’espectacles d’abast internacional.

A la presentació de la temporada, el dimecres al migdia, hi van ser els responsables d’aquests festivals, que van incidir en les mateixes idees que Llunell: la de formar “una xarxa de complicitats per donar més cobertura al territori” i “el treball colze a colze per arribar a més gent”.

Els espectacles de la Tardor de Festivals

La Tardor de Festivals de l’Estruch comença divendres amb l’espectacle Tsumani or something’s gona happen tonight, una proposta de Carlota Grau inclosa en el Festival TNT. Aquest mes també es veuran Màndorla, de Paloma Orts, i Perform!#2, de Hannes Egger, inclosos en el Festival ARTefACTe. A l’octubre, hi aterrarà Accolades and misunderstanding, de la companyia Les Archipels, inclòs en la Fira Mediterrània. Al novembre, el sabadellenc Josep Julien presentarà l’obra Bonobo, abans d’arribar al Festival Rebels.

El Festival If farà xarxa amb l’Estruch amb les propostes El titellaire, l’ombra i el doble, de Toni Rumbau; i No(w)here, de Natalia Barranza. Finalment, el Festival elPetit, que organitza des de Sabadell laSala, portarà a l’Estruch l’obra Bajau, de la companyia Pontenpie.

A la temporada s’hi sumarà la funció Deja Vu, un espectacle del català Manolo Alcántara, Premi Nacional de Circ del Ministeri de Cultura 2021. A més, es presentarà una nova edició de Ciutats en Dansa, un projecte d’intervenció social municipal a través de l’art.

Una altra de les novetats és la col·laboració amb l’ESDI, ja que l’escola de disseny definirà la imatge gràfica de les diferents programacions de l’Estruch. I hi tindrem altres clàssics, com les Presentacions Now, dels artistes residents d’arts visuals i performàntiques; o la 17a edició del Certamen Coreogràfic de Sabadell, que es desenvolupa juntament amb l’Associació Petit Món.

Com a centre de creació per artistes, durant l’any passat l’Estruch passat va acollir 225 residències. Allà, els creadors artístics hi assagen, produeixen i testegen produccions que, més tard, s’estrenen a festivals d’arreu del món. Durant el procés de creació, a més, el poden presentar al públic.