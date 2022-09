La festa de la Plana del Pintor: preparats per a una paellada multitudinària

Després de la pausa estival, els barris de Sabadell tornen a preparar-se per lluir. El cap de setmana vinent –16, 17 i 18 de setembre– és el torn de quatre barris: Gràcia, la Plana del Pintor, Torre-romeu i Can Llong-Castellarnau. N’avancem el programa del barri de la Planada, una jornada que estarà marcada per la música, la cultura popular i la gastronomia de proximitat. Sortiu als carrers dels barris per (re)viure la festa en primera persona. Pots consultar el programa complet aquí.

Carrer del caucas i fira de comerciants

El carrer on està ubicat l’associació de veïns i el Centre Cívic concentra les activitats de la festa de la Plana del Pintor i, per tant, estarà tallat al trànsit. El passacarrers, però, tindrà lloc per diversos punts del barri i, la petanca, a les pistes del local veïnal.

Els focs d’artifici es traslladaran al Parc del Nord i la missa i coro rociero, al carrer dels Andes. Com a curiositat: els comerciants de la zona muntaran les seves paradetes a aquest mateix carrer Caucas per dinamitzar la festa. S’hi estaran els tres dies amb productes de proximitat, al costat del camp de futbol.

Carlos González, l’ànima de la paella

Fa més de 25 anys que treballa entre bastidors, sense fer gaire soroll. És fàcil veure-ho a la Planada, a Sant Julià, repartint fideuada per la Festa Major de Sabadell o ‘migas’ a la font de Sant Julià amb els Ballesteros. En Carlos González és la cara que es veu darrere de les paelles de la Plana del Pintor, i de tantes altres. El seu rècord està en cuinar per mig miler de persones.

No és veí del barri –hi viu al barri veí, a Sant Julià–, però hi ha fet vida des de petit i fins i tot es va enamorar a la Planada. Ens explica quin és el secret de fer una bona paella: el sofregit i productes de molta qualitat. Mai no l’ha sortit malament una paella a les festes del barri. Amb l’ajuda dels seus companys, i una paella enorme que un ferrer els va confeccionar a mida, procuren que els comensals acabin llepant-se els dits. “Fent la paella no ho passo gaire bé, les cames em cremen”, explica.

La satisfacció ve després, quan veu com la gent gaudeix del plat. Per aquesta edició, es preparen per fer 450 plats. Amb el que tot allò implica: 450 gambes, 15 quilograms de costelles, musclos, pèsols, 44 quilograms d’arròs, 100 litres d’aigua… Ara bé: tot de proximitat. Encarreguen els productes als comerços del barri. “Em de recolzar i fer pinya per les nostres botigues”, diu.

Més activitats estrella

Jocs infantils diversos

Quatre hores de jocs infantils de tota mena: carreres de sacs, de cintes. Parc infantil amb animacions que acabarà amb una gran canó de l’escuma per escampar la festa al carrer del Caucas. Data: Dissabte 17 de setembre a les 10 h fins al migdia.

Missa rociera

El Coro Rociero de la Virgen del Rosario de la Planada organitza la missa i després protagonitzarà una passada pels carrers del barri amb banda de música. Data: Diumenge 18 de setembre a les 10 h i 11.30 h.

Homenatge a la gent gran

Cada any, el barri ret un homenatge a la gent gran. L’acte tindrà lloc al carrer del Caucas amb l’acompanyament musical de la Tuna. Data: Dissabte 17 de setembre a les 17 h.