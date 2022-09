Gràcia es prepara per una Festa Major farcida de cultura popular

Després de la pausa estival, els barris de Sabadell tornen a preparar-se per lluir. El cap de setmana vinent –16, 17 i 18 de setembre– és el torn de quatre barris: Gràcia, la Plana del Pintor, Torre-romeu i Can Llong-Castellarnau. N’avancem el programa i les novetats del barri de Gràcia, una jornada que estarà marcada per la música, la cultura popular i la gastronomia de proximitat. Sortiu als carrers dels barris per (re)viure la festa en primera persona.

El programa del barri de Gràcia arriba farcit de cultura popular i activitats pels més petits. La plaça del Treball és l’epicentre del barri i el lloc on es concentraran la majoria de les activitats. Altres indrets que concentraran actes són l’interior del Centre Cívic i al passeig de l’estació de Can Feu-Gràcia, la carretera de Barcelona 82-88, Can Marcet, La Panxa del Bou i Teatre el Ciervo. Pots consultar aquí el programa sencer de la festa.

Segon concurs de balcons i finestres

Per segon any consecutiu, es posa en marxa el concurs de guarniments de balcons i finestres del barri. Es repartiran tres premis per engalanar i omplir de color, alegria i gresca el barri. També amb un toc reivindicatiu, qui ho vulgui. Ja us heu encarregat de decorar-ho de forma original? El lliurament de premis tindrà lloc diumenge a les 20.30 h.

Concurs de paelles

És una de les activitats populars amb més èxit. A qui no li agrada una bona paella? De marisc, de carn o només amb vegetals, sempre són benvingudes! Les inscripcions són al Casal Can Capablanca. Data: Dissabte 17 de setembre a les 14 h a la plaça del Treball.

Gegants

Plantada i cercavila de gegants del barri, amb colles d’arreu de Catalunya. La Cercavila recorrerà els carrers del barri i la ballada serà a la plaça del Treball. Data: Diumenge 17, de 18 h a 22.30 h.

Escuma per infants

La festa de l’escuma és garantia d’èxit. Una activitat pensada per als més petits, però una excusa perfecta perquè els pares i mares també en gaudeixin. Data:

Diumenge 18 a les 12.30 h a la plaça del Treball.