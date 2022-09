Un centenar d’al·legacions en contra el SurfCity, segons anuncia la Crida

Coincidint amb el darrer dia, aquest dimecres, per presentar al·legacions en contra al procés de cessió del terreny per a la construcció del Surf City, la Crida per Sabadell va fer públic que un centenar de persones ja havien decidit entrar al registre la seva disconformitat en vers el projecte de la piscina d’onades artificial: “A partir d’ara se’ns haurà de donar resposta. Esperem que amb aquestes al·legacions s’aturi el projecte. En funció de la resposta del govern municipal anirem desvetllant les següents passes a fer”, ha explicat la portaveu Nani Valero, des del centre cívic de la Creu de Barberà.

Aquesta campanya de boicot engegada la setmana passada es deu a la negativa per part del govern per tal d’ampliar el període d’al·legacions, en considerar des de la Crida que el mes d’agost és un mes “força inhàbil”, reduint així els dies per presentar al·legacions: “Vam considerar que el darrer mes i l’última quinzena era especialment convulsa per la festa major. Hem intentat apropar al màxim a la ciutadania per tal de facilitar les nostres reflexions. Estem contents perquè és un procés molt complex, difícil d’assimilar i creiem important que la ciutadania pugui canalitzar la seva expressió en el sentit que sigui. És cert que la gent que s’ha atansat no compartia el projecte i tenia unes inquietuds que s’alineaven amb la Crida”, ha afegit la regidora Anna Lara.

“Possibles irregularitats”

Així mateix, el partit, a través de la portaveu Nani Valero, va posar sobre la taula “possibles irregularitats” en l’expedient, tal com va recordar en assegurar que “en la presentació del projecte només hi figura una sola empresa. L’informe de l’interventor ja parlava que això no podia ser. Es busca la fórmula de la concessió, una adjudicació de concessió, però es continua parlant d’una sola empresa”.

Per la seva part, Lara va celebrar que “el que queda demostrat amb les més de 100 persones que s’han adreçat a nopsaltres mitjançant aquesta campanya és que a la ciutat de Sabadell no s’accepta l’urbanisme a la carta”.