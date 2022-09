La Crida proposa que l’Ajuntament instal·li plaques solars en edificis municipals per facilitar l’accés a l’energia

La Crida per Sabadell aposta perquè l’Ajuntament instal·li plaques solars al sostre d’edificis municipals per facilitar l’accés a l’energia a les famílies vulnerables. En un context d’escalada de preus i de canvi climàtic, la formació considera necessari canviar el model energètic, d’una banda, i trobar una fórmula perquè la solució no sigui pagar les factures a les llars que no poden fer-ho, com passa ara. Després de proposar-ho al ple d’aquest mes de setembre en forma de moció, la proposta no va prosperar en rebre la majoria de vots en contra (PSC, Cs i Marta Morell). A favor hi van votar els proposants i ERC i Junts es va abstenir.

Instal·lar plaques solars té un cost i uns requisits que fan que no sigui possible per tothom, explica la regidora de la Crida Anna Lara. Per això, la formació defensa que “tota la instal·lació sigui de titularitat de l’Ajuntament i que els veïns puguin accedir a l’energia que generi a canvi d’una taxa de manteniment”. Lara creu que el moment de fer-ho és ja perquè “hi ha moltíssima gent que està en situació de vulnerabilitat i es preveu que molta més s’hi trobarà”. Centres cívics, escoles bressol o biblioteques, per exemple, serien els espais escollits. Igualment, l’edil creu que l’energia sobrant de les plaques que ja estan instal·lades en edificis de l’Ajuntament es podria redistribuir entre algunes llars i no vendre-la a la xarxa elèctrica.

Des de la Crida consideren que es necessita “accés a una energia més barata i renovable”, perquè les previsions són que caldrà fer ús d’aparells elèctrics per poder tenir una temperatura raonable tant a l’estiu i a l’hivern. Lara indica que no hi ha xifres exactes de quantes persones es podrien beneficiar de plaques solars instal·lades per l’Ajuntament en sostres municipals. Però explica que per cobrir el 100% del consum de 35 famílies caldrien uns 200-250 metres quadrats de sostre.

I a partir d’aquí, ja es veuria quina quantitat de consum es cobreix a cada llar, ja que no tindria per què ser la totalitat. La regidora creu que instal·lant les plaques en edificis municipals es resolen diferents qüestions: d’una banda, s’evita “la doble sanció” que patirien aquells que no poden pagar una instal·lació fotovoltaica i pel fet que el preu de l’energia es preveu que continuï a l’alça amb les dificultats que això pot comportar. I, fent-ho d’aquesta manera, es facilita l’accés a un sostre de dimensions suficients per tenir energia solar i que persones que no podrien tenir plaques per l’orientació o altres condicionants de casa seva en puguin tenir.