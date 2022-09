Festa de Can Llong-Castellarnau: activitats per als més petits

Cultura popular i moltes propostes per als veïns més petits del barri. Els barris de Sabadell tornen a preparar-se per fer festa aquest cap de setmana. Els dies 16, 17 i 18 de setembre, Gràcia, la Plana del Pintor, Torre-romeu i Can Llong-Castellarnau es vesteixen de gala. Unes jornades que estaran marcades per la música, propostes per a menuts i grans i tastets gastronòmics. Escolliu la vostra activitat estrella i sortiu a gaudir-ne, que és festa!

Plaça Madrid, carrer de Varsòvia i parc d’Odessa. Aquests tres punts concentraran les activitats de la festa major de Can Llong i Castellarnau, que arriba farcida d’activitats, amb més d’una quinzena de propostes per a tots els públics. Podeu consultar aquí el programa sencer.

Concentració de motos antigues

És una de les activitats que diferencien la festa de Can Llong i Castellarnau de la resta: la concentració de motocicletes antigues, diumenge a les 11 h al carrer de Praga. L’any passat, els organitzadors van decidir optar per reduir les activitats i celebrar una fira i unes casetes medievals a l’avinguda d’Estrasburg. Ara, la proposta és completa.

Ball pel cos

El dissabte culminarà amb una gran orquestra de ball al parc d’Odessa. Després d’una jornada amb balls i actuacions infantils, la Gran Orquestra Trama serà el colofó final de les festes del sector de Berardo. Data: Dissabte 17 de setembre a les 23 h.

Cabaret

És una de les activitats més populars i amb més èxit, després de la botifarrada (10 h), amb Merche Lois i Show San Miguel. Un imperdible per aquesta festa! Data: Diumenge 18, a les 20 h.

Inflables

Més activitats infantils: tot un matí amb jocs inflables i, tot seguit, la gran festa de l’escuma per a refrescar-nos en uns dies encara calorosos. Data: Diumenge 18 de setembre, de 10 h a 14 h.