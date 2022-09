La Regadora, un festival per reclamar “un canvi de consciència”

A Sabadell torna a aterrar aquest cap de setmana La Regadora – Ciutat de les Alternatives, un festival reivindicatiu impulsat per més de 30 entitats i organitzacions de la ciutat sota la proclama “Canviem el sistema, no el clima”. La cita, que se celebra per segon any consecutiu, inclourà xerrades entorn la cultura i la sostenibilitat, tallers infantils i juvenils i actuacions musicals. Podeu consultar totes les activitats en el programa de la Regadora.

El dissabte serà el dia fort, i tota l’activitat es concentrarà entre l’Estruch i la plaça de la Creu Alta. Hi haurà la xerrada de Julie Cutillas, activista i membre del Festival Alternatiba, amb què s’inspira La Regadora; Àlex Pujol, membre de Txarango que explicarà com van gestionar la Gira El Gran Circ, i Mar Carrera de Pol·len Edicions, que presentarà el llibre de La Regadora.

En una taula sobre conflictivitat internacional, hi haurà el periodista internacional Hibai Arbide, Serigne Mbayé, activista social i polític senegalès diputat de Unidas Podemos de Madrid i l’advocada Pilar Rodríguez. També es parlarà de salut ambiental i col·lectiva, amb Gloria Carrasco, Alba Cabellos i Anna Pujol.

L’economista Josep Manel Busqueta, Gaia Delia (Batec), Miriam Planas (Aigua és Vida), Andoni Egia (ajuntament Hernani), Laia Ramiro i Noemí Muñoz (Magranes), Georgina Monge (experta en gènere i ciutadania i activista feminista) parlaran sobre la Responsabilitat afectiva en els nous marcs culturals de l’amor. Magranes també estaran presents durant la tarda de dissabte amb la Sex Truck, que oferirà un espai on qüestionar, experimentar, intercanviar opinions i descobrir tot allò relacionat amb les sexualitats, les afectivitats i els feminismes, per a totes les edats.

Pel que fa a tallers infantils i juvenils, hi haurà propostes de dansa urbana a càrrec de Women Wiz Attitude al matí i amb Median-T la danza a la tarda al pati de l’Estruch. I un taller de rap amb les raperes Bittah (Tribade i Versembrant) i Elane. La cooperativa Tracta’m, Mercatroc i DACS també oferiran tallers, mentre que l’entitat Contes de prop oferirà contes.

La Regadora també serà present al carrer Sant Isidre, on una trentena d’entitats de la ciutat mostraran alternatives al consum actual, en el sector de serveis, agroalimentari o tèxtil. Sabadell Pedala, La Sàrria, Un barri per viure i PEUS oferiran activitats relacionades amb la mobilitat: per aprendre a reparar la teva bicicleta, una bicicletada popular reivindicativa o una passejada per identificar les problemàtiques i potencialitats dels espais comuns.

Un festival de música

A la plaça de la Creu Alta, hi haurà l’espai més musical de tot el Festival, que començarà a les 11h del matí amb una actuació per a totes les edats amb en Landry, amb el seu espectacle Atreveix-te. Tot seguit, fins a les 17h, hi haurà sons jamaicans a càrrec del col.lectiu Trapi Sound System Group i la cantant Nupah.

La plaça de la Creu Alta també serà l’escenari que acollirà els concerts que començaran a les 19.30h fins la 1h de la nit a càrrec dels grups locals Misèria, Kazaya i H%, i les actuacions de Tribade i Elane, que amb el seu rap posaran punt final a la jornada del dissabte.

El diumenge, Fira Pagesa

Diumenge, La Regadora canviarà d’espai i ens trobareu a la Plaça Dr Robert amb la Fira Pagesa i productores de proximitat, que oferiran els seus productes. El repte d’aquest any amb la programació proposada és “continuar activant canvis a favor d’un model de ciutat que respongui a les necessitats del planeta i de les persones, alhora que donem visibilitat a totes les opcions de consum, distribució, mobilitat, producció i un llarg etcètera que ja existeixen a la ciutat”.

Park(ing) Day, divendres

Com a prèvia al gruix d’activitats del festival, el divendres 16 de setembre l’organització fa una crida a col·laborar amb el Park(ing) Day a l’aparcament del Vapor Turull de Sabadell, de 17 h a 23 h. Inspirada en una acció de protesta per part d’arquitectes a San Francisco el 2005, la performance transformarà de forma temporal les places públiques per a cotxes de l’espai en jardins verds. “L’objectiu és reivindicar un model de ciutat centrat en les persones i en el medi ambient”, apunten des de l’organització.