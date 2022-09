Fer la compra, cada dia més car

Hi ha una reflexió coincident entre els consumidors sabadellencs: fer la compra cada dia és més car. A Catalunya, els aliments han acumulat una pujada anual del 13,8%, tres dècimes més que al juliol i han registrat el creixement més alt des de l’inici de la sèrie, el gener de 1994.

La Maria, de 26 anys, explica que en els darrers mesos ha hagut de canviar els seus hàbits a l’hora de comprar per reduir l’impacte de la pujada dels preus. “Abans comprava només per a mi, però des de fa un temps fem compra conjunta amb la meva companya de pis”, explica.

En la cistella de la compra, els aliments que més s’han encarit són l’oli (+13,2%), el formatge (+14,6%), els llegums (+14,8%), la carn (+15,2%), els ous (+22,4%), la llet (+26%), la farina i els cereals (+39%) i la mantega (+31,8%). En el seu cas, ha deixat d’anar a establiments específics. “No anem a fruiteries, peixateries ni carnisseries. Anem al supermercat a comprar-ho tot, perquè ens surt més econòmic”. A més, també ha optat per comprar alguns productes congelats, com el peix, i ha retirat altres aliments de la seva dieta. “He deixat pràcticament de consumir tonyina”, detalla.

La Maria no s’ha adonat de la inflació directament, mirant l’evolució dels preus dels productes, però ha notat que les despeses mensuals són més altes. “Quan vas a la benzinera, per exemple, és més fàcil identificar la pujada que no pas a un supermercat”. Vivint de lloguer, han hagut de doblar la contribució mensual de cada llogater per a despeses generals. “Abans posàvem 30 euros i ho pagàvem tot. Ara en posem 60 i alguns mesos anem justos”.

L’impacte en famílies nombroses

“A casa, les despeses mensuals en alimentació superen els 1.200 euros”

El Sergio, pare de família nombrosa, actualitza en un Excel les despeses mensuals al detall, desglossant el cost de cada activitat: l’alimentació, el transport o l’oci. En els darrers mesos, han experimentat un increment en totes les partides, escenari que els ha obligat a repensar el seu dia a dia. “On més hem posat la lupa és en l’oci, retallant aquelles activitats que escapen de l’ordinari”, especifica.

En un mes, les despeses per alimentació superen els 1.200 euros a casa. El menjar, diu, és una inversió prioritària i, per ara, no es plantegen retallar en aquest camp.

El cost dels subministraments, constata, s’han disparat notablement. “Sent cinc, el consum de llum i gas és molt heavy”. A Catalunya, els preus de l’habitatge, l’aigua, l’electricitat, el gas i els combustibles han pujat un 22,6% a l’agost en comparació amb el mateix període de l’any passat. En tots, han pres alguna mesura. “Hem canviat de companyia elèctrica, mirem les hores del dia per aprofitar el preu de la llum més baix, busquem les benzineres més barates i hem estudiat un possible canvi en la hipoteca”, buscant alternatives. “Són accions petites, però és on podem actuar mínimament”, indica. Ara, per exemple, han descartat fer reformes a casa. “Ens toca estrènyer el cinturó”.

Estalvi en detriment de la qualitat

“Estem adormits. La situació és perquè tothom surti al carrer a protestar”

Veient la situació de moltes famílies, la Fina es mostra sorpresa de la poca agitació social per l’elevat cost de la vida. “Estem adormits. La situació és perquè tothom sortís al carrer a protestar”, defensa.

Amb el seu marit, han buscat fórmules per omplir la cistella de manera més econòmica. Per exemple, compren productes de marca blanca, malgrat que aquests també hagin vist incrementat el seu preu. “Compres menys quantitat i retalles en la qualitat del producte”, assenyala com una de les conseqüències. “En comptes de rap, agafes un altre peix més econòmic”, confessa.

Propietaris d’un restaurant, allà també noten el cop en el consum de llum i aigua. “Però no podem tocar els preus; a la gent no li podem apujar més el menú. Quasi no ens guanyem la vida”, sentencia.