L’exalcalde de Sabadell Juli Fernàndez serà membre de l’executiva nacional d’ERC

L’alcalde de Sabadell 2015-2017 i portaveu de salut del grup parlamentari republicà, Juli Fernàndez, s’incorporarà a l’Executiva Nacional d’Esquerra Republicana com a vicesecretari general de Coordinació Institucional, càrrec de nova creació, si dissabte rep l’aval del Consell Nacional.

Esquerra Republicana busca enfortir l’Executiva Nacional per encarar els nombrosos reptes que ha d’afrontar la formació aquest nou curs polític, en què “haurà de donar resposta a les necessitats socials i econòmiques” des del Govern de la Generalitat i els Ajuntaments.

L’exalcalde de Sabadell es convertia el nou delegat del Govern a Barcelona el juliol del 2018. El nomenament no implicava la desvinculació de Fernàndez a l’Ajuntament de Sabadell: compaginava ambdós càrrecs fins al final de la legislatura.

Fernàndez va anunciar, però, que renunciava al seu sou de regidor i també a les dietes i conceptes per assistir als plens municipals, en compliment de l’acord ètic del govern local. Fernàndez es va ocupar de la representació territorial de la Generalitat, a més de recollir la informació d’interès per als diferents departaments de l’executiu, així com encarregar-se de tasques de coordinació. Ara, treballa com a diputat al Parlament de Catalunya per al grup municipal d’Esquerra Republicana.