Arriba a Sabadell ‘La filla del mar’, la versió musical de l’obra de Guimerà

La versió musical de l’obra d’Àngel Guimerà La filla del mar arriba al Teatre La Faràndula el dissabte 1 d’octubre a les 8 del vespre. Es tracta d’un espectacle de la companyia La Barni Teatre que ha rebut múltiples guardons, entre els quals el de Millor Musical tant als Premis Butaca com als Premis de la Crítica de Barcelona. Les entrades per a la funció a Sabadell ja estan en venda per internet i, presencialment, a la taquilla del Teatre Principal.

Amb música de Marc Sambola i text de Jaume Viñas, La filla del mar converteix en un musical un dels drames més coneguts d’Àngel Guimerà amb la voluntat d’acostar un dels grans clàssics del teatre català, carregat de força poètica i grans passions, al públic dels nostres dies.

L’argument el protagonitza l’Àgata, única supervivent d’un naufragi, que arriba a les platges d’un poble de la costa. L’Àgata ha crescut com a germana de la Mariona acollida per la seva família, però això no ha evitat els conflictes derivats de la resistència de la comunitat a la diferència.

La recentment tornada al poble de Pere Màrtir serà l’objecte de discòrdia amorosa que desfermarà la tragèdia. La proposta combina text, música i moviment per explorar conceptes com la identitat i la diferència. La protagonitzen Clara Solé com a Àgata (Premi de la Crítica a la Millor Actriu de Musical), Toni Viñals com a Pere Màrtir (Premi Butaca al Millor Actor de Musical) i Mariona Castillo com a Mariona (Premi Butaca a la Millor Actriu de Musical). La direcció la signa Marc Vilabella i entre els artífexs de l’espectacle s’hi compten els sabadellencs Jordi Berch (disseny d’il·luminació), Núria Llunell (caracterització) i Mariona Ubia (ajundant d’il·luminació).

“La filla del mar” és la tercera part de la trilogia que Guimerà va dedicar a repassar la societat catalana de principis del segle XX. La peça retrata el món mariner i es completa amb “Maria Rosa”, dedicada al proletariat; i amb “Terra Baixa”, centrada en el món rural. Precisament, aquesta darrera es podrà veure també a La Faràndula el dia 30 d’octubre a les 6 de la tarda, en la versió creada al programa de Televisió de Catalunya El Llop en una sessió per a la qual queden molt poques entrades disponibles.

L’espectacle es va estrenar al Festival Grec 2021. L’èxit que va aconseguir va fer que es reposés al Teatre Condal de Barcelona del febrer al maig de 2022. La funció a Sabadell es completarà amb un col·loqui postfunció en el qual el públic podrà conèixer els protagonistes de la producció i tots els detalls de la posada en escena.