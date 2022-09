La setmana passada, HBO va estrenar Salvar al rey, un documental de tres capítols sobre els últims anys del regnat de Joan Carles I. Segons la plataforma, és “una fascinant història d’espies, conspiracions i pactes de silenci, en què, segons expliquen els experts entrevistats, tota la maquinària de l’Estat treballa per protegir el rei emèrit dels seus propis actes i amagar els seus escàndols”.

La sèrie, que està tenint un gran ressò pels últims esdeveniments que rodegen la monarquia, compta amb la figura de Joan Mena. L’alcaldable de Sabadell en Comú Podem va registrar el gener del 2017 diverses preguntes al Congrés dels Diputats en referència a la figura de l’emèrit. “M’és igual amb qui se’n vagi al llit el rei, el que vull saber és en què s’ha destinat el diner públic”, detalla en un dels moments del documental.

He participado en el documental de @HBOMaxES “Salvar al Rey”. Es lamentable que esta tarea de investigación no se pueda hacer desde el Congreso Protegen a los Borbones. Como me ha pasado en estos años, cualquier iniciativa sobre Juan Carlos o la Casa Real es vetada por la mesa👇 pic.twitter.com/3jFuT4EpW3 — 🔻Joan Mena (@joanmena) September 14, 2022

Les preguntes del diputat, explica ell mateix, no van ser admeses a tràmit per part de la Mesa del Congrés dels Diputats, argumentant que ja existeix la Comissió de Secrets Oficials, destinada a aquests aspectes. “És lamentable que aquesta tasca de recerca no es pugui fer des del Congrés. Protegeixen els Borbons. Com m’ha passat aquests anys, qualsevol iniciativa sobre Joan Carles o la Casa Reial és vetada per la taula”, sentencia en un missatge publicat a Twitter, en què mostra el fragment del document audiovisual.

La producció, dirigida pel periodista Santi Acosta, destapa algunes de les gravacions inèdites durant el regnat de Joan Carles I. Uns secrets que han convertit el documental en una de les tendències aquesta setmana a la plataforma HBO.