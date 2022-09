La Segona Catalana comença amb un atractiu derbi Can Rull-Sabadell Nord

El futbol territorial alça el teló amb la Segona Catalana i ho fa amb un atractiu derbi sabadellenc. La Zona Esportiva de Can Rull serà l’escenari aquest dissabte (19 h) del duel entre Can Rull RT i UE Sabadell Nord. L’última vegada que es van veure les cares va ser la temporada 17/18.

Amb molt pocs canvis respecte a la temporada anterior, el Can Rull, entrenat per l’incombustible José María García, Numosky, buscarà la permanència per segon any consecutiu amb un bloc de sobres conegut i que, tot i les dificultats de la pretemporada per problemes físics, arriba al primer partit amb les màximes garanties. “Hem tingut diverses baixes i molta mala sort durant la pretemporada, però ara ja estem tots bé i amb moltes ganes de l’inici de competició. Crec que tenim una plantilla més completa que l’any passat, però l’objectiu és la salvació”, afirma el tècnic.

Quant al Sabadell Nord, després del descens des de Primera Catalana i una forta reestructuració tant a la direcció del club com a dins l’equip, una plantilla nova, jove i amb moltes ganes afronta una temporada on no es volen marcar una meta concreta. “Tenim una plantilla totalment nova i encara ens hem de formar com a grup, però les sensacions a la pretemporada han estat molt bones. No ens posem cap objectiu a llarg termini, tenim moltes ganes i sabem que podem competir contra qualsevol”, explica el tècnic David Campuzano.

Sempre especial

Ambdós entrenadors són conscients que un derbi no és un partit qualsevol. “És un partit diferent, molt especial de jugar i els jugadors sortiran al 100%. No es notaran les diferències en les plantilles perquè sempre són partits molt competits”, apunta Numosky. Mentre Campuzano assenyala sobre el seu rival de dissabte que “són un grup molt més fet i es coneixen molt bé. Intentarem competir al màxim per començar de la millor manera possible”.

El Tibidabo TR de Toni Sellés serà el tercer representant local a la categoria –després de l’ascens del Sabadell B a Primera Catalana i el descens de la Sabadellenca a Tercera– i jugarà el seu primer enfrontament al camp del CN Terrassa avui, dues hores (17 h). Amb l’enèsima reestructuració de la Segona Catalana, els sabadellencs han quedat enquadrats al grup 4B amb 8 equips més (11 en total). Els tres primers competiran per l’ascens i la resta aniran a la lligueta per la permanència a la categoria.

El record de Joan Murtró

A Tercera Catalana la novetat és el Marina-Escola Futbol Joan Murtró, club creat pel Mercantil, aprofitant la denominació històrica de l’UD Marina, per recordar el mític exentrenador mercantilista, Joan Murtró. Tindrà al incombustible Quico Díaz, gran amic del Joan, de tècnic i debuta aquest diumenge (12h) davant l’Arrabal Calaf, amb actes previs d’homenatge al Mercantil Legends i xut d’honor a càrrec de l’ex jugador arlequinat i del mateix Mercantil, Manolo González.

Els altres equips sabadellencs de Tercera Catalana que debuten aquest cap de setmana son el Cercle Sabadellès (contra Les Fonts, dissabte 18.30 h); Planadeu-Roureda (contra el Joventut 25 Setembre, diumenge 12 h); UE Sabadellenca (al camp del Castellbisbal, diumenge 12 h) en el grup 6; i el CD Llano, davant l’Olympia Viaró, diumenge a les 18 hores, en el grup 13, el mateix que el de la Marina-EF Joan Murtró.