Luís Escalante, la veu d’un radioaficionat que uneix el Poblenou

La seva veu es queda a les proximitats: la freqüència de Radio Pueblo Nuevo no travessa les fronteres del barri i teixeix llaços veïnals des de fa molts anys. El Luis Escalante, nascut al Poblenou de Sabadell, ha inaugurat oficialment l’emissora amateur que ha impulsat amb les seves pròpies mans i molta feina al darrere, però ja funcionava en període de proves des de fa molts anys.

“Buenos días con alegría: aquí Luis Escalante, el más elegante, flipante y hasta el más liante”. Amb aquesta frase, cada matí a les 7 h desperta els veïns del barri i atén trucades, posa la música a petició dels seus veïns i al seu gust. “No guanyaré diners amb això, només ho faig per fer feliç a la gent, és la meva afició. Les cançons animen l’ànima i sento que ajudo els veïns”, diu.

Se sent il·lusionat per formar part del barri: “És la meva gent, m’agrada el Poblenou”. Explica que se senten independents a Sabadell: “Estem a mig camí entre la ciutat i Polinyà, ens agradaria ser un municipi a part”, explica entre rialles. La seva família té història al barri. El seu avi, Andrés García Herrera, va ser una figura molt rellevant al Poblenou. “Tenia una botiga de materials i la majoria de cases es van construir perquè ell els hi cedia el material i els veïns ja pagaven quan podien. Era una molt bona persona”, sosté amb orgull.

El Luis és conegut com el cucharilla, quan durant la seva joventut com a radioaficionat connectava amb altres aficionats d’arreu del món. Amb els anys, va començar a fer proves amb una emissora d’un watt. “Només arribava a la primera cantonada del barri, i aleshores ja es tallava”, recorda. Va començar a una habitació molt petitona de casa seva. Va ser paleta oficial de primera i fa uns anys va aixecar una planta per ubicar-hi el seu actual estudi. “Si he de calcular tot el que m’he gastat tot aquest temps… estaria endeutat uns 15 anys”, explica. Tot i ser un estudi cent per cent handmade i amb material reciclat o donat, li ha costat “un ull de la cara”.

Multitud d’artistes de renom

Pel seu humil estudi han passat desenes i desenes d’artistes de renom, la majoria vinculats al món del flamenc. Jero el Rumbo, Angel de Marelu, Paco Reyes, Diamante 24… I també ha compartit estones amb Moncho Chavea, més conegut com el rei del trap gitano, o Original Elias, entre d’altres. Però al seu estudi també han arribat mags, escriptors o figures com la Fresita. “Són molts anys treballant-hi, podríem omplir una pàgina amb tots els referents de la música flamenca i la cultura que han arribat al Poblenou”, exposa Luis Escalante.

Entre les anècdotes que recorda, als inicis de la seva trajectòria a la ràdio, conserva amb especial estima la de l’Antonio, un nen de sis anys que va néixer escoltant la seva emissora. “Quan la mare va donar a llum, va demanar escoltar Radio Pueblo Nuevo. Em va impactar tant, que em va engrescar a continuar fent feliç a la gent”, diu.