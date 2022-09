Disfaro manté les vendes i consolida el seu lideratge

En 35 anys d’història, Disfaro ha passat de tenir un petit magatzem a tenir dues grans naus industrials i facturar milions d’euros. L’empresa familiar sabadellenca, dedicada a la distribució farmacèutica, ha crescut de forma sostinguda al llarg dels anys fins a convertir-se en una de les empreses amb més envergadura de Sabadell. A més, en el seu sector, és considerada com una de les companyies líders a Catalunya.

Enguany, l’empresa té previst mantenir les vendes de l’any passat, és a dir, assolir una facturació aproximada de 14 milions d’euros. El 2021 i també el 2020, tot i que van ser anys marcats per la pandèmia, Disfaro va mantenir la seva activitat, que es basa en la distribució de medicaments, productes sanitaris, incontinència, ortopèdia i productes de parafarmàcia a professionals del sector sanitari. En línies generals, el sector farmacèutic va esquivar força els estralls de la Covid: “La majoria d’empreses han pujat la facturació, com és el nostre cas. Les vendes de mascaretes, gel hidroalcohòlic i tests d’antígens van ser el motiu principal”, explica el fundador i gerent de Disfaro, Manel González Blasco.

Més de 2.500 clients

Actualment, l’empresa, que compta amb un centre de distribució a Sabadell i un altre a Vidreres, ofereix els seus serveis a més de 2.500 clients a Catalunya: farmàcies, hospitals, geriàtrics i centres assistencials. A més, disposa d’una àmplia llista de proveïdors, amb empreses com Isdin, Dodot, Ferrer, Uriach, B. Braun, Ausonia i Almirall, entre altres. Es calcula que Disfaro distribueix uns 19 milions de productes l’any. “El nostre servei és de proximitat i això el client ho valora. A més, estem certificats pel Departament de Salut, que periòdicament ens fa inspeccions tècniques. Ho tenim tot en regla i sabem la traçabilitat de tots els productes per si hi ha alguna complicació”, detalla la farmacèutica i directora tècnica de Disfaro, Esther González, qui és filla del fundador de la companyia.

La companyia compta amb 30 vehicles propis i tots els transportistes estan en plantilla; l’empresa té 50 treballadors, comptant també el personal d’oficina. Malgrat que Disfaro continua en dinàmica ascendent, Manel González explica que l’empresa no té previst expandir-se més enllà de Catalunya. “Tot i que hi ha farmàcies d’arreu d’Espanya que ens han trucat, no distribuirem productes fora. Els costos de transport s’ha multiplicat i no podríem oferir el servei de proximitat que ens caracteritza”, indica. Disfaro ha rebut ofertes de fusió i absorció, però sempre han estat desestimades.