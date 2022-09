L’Escola Miquel Carreras estrena cuina i menjador

L’arrencada del curs escolar és el moment per observar les millores en diferents centres. Un d’aquests espais és l’Escola Miquel Carreras, del barri de Ca n’Oriac, que compta amb cuina i menjador renovats. Amb la reforma, s’han actualitzat i reorganitzat els espais, guanyant en funcionalitat i confort per als infants i el conjunt de la comunitat educativa de l’escola.

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, va visitar aquest dilluns l’escola, acompanyada del regidor d’Educació, Manolo Robles. Respecte a la remodelació de l’instal·lació, Farrés, va remarcar que l’educació és una prioritat i per això s’han dut a terme un seguit d’accions per tal que els centres educatius de la ciutat estiguin en les millors condicions possibles. “La renovació de la cuina i menjador de l’Escola Miquel Carreras és una mostra d’aquesta manera de fer per garantir uns espais més funcionals i també més confortables”, va defensar.

Les obres han comportat la reforma integral de la cuina i l’ampliació del menjador. A la cuina, s’han reorganitzat el espais de manipulació, emmagatzematge i neteja, aconseguint un espai més funcional i una millor relació amb el menjador a l’hora de servir els àpats. També s’ha millorat la il·luminació natural, la renovació d’aire i el confort acústic.

La reforma ha inclòs una reorganització dels accessos al gimnàs i al menjador, millorant la circulació entre els espais, eliminant l’antic vestíbul que hi donava accés i guanyant espai al menjador per ubicar-hi més taules i cadires. En el marc de la reforma s’han pintat les parets, sostres i finestres de tot l’espai on s’ha actuat, s’han substituït les cortines i s’han renovat els paviments.

La millora ha comportat una inversió superior als 48.300 euros i s’ha portat a terme dins les actuacions realitzades aquest estiu als centres educatius de la ciutat.