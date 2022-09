La transformació de la Gran Via, per començar

Pacificar i naturalitzar la Gran Via és un dels principals projectes del Govern i Junts per Sabadell, que dirigeix aquesta àrea des de l’Oficina Gran Via – Ripoll. A menys d’un any d’acabar el mandat, però, no ha començat cap obra i el calendari anirà molt ajustat perquè els impulsors de les iniciatives en puguin inaugurar alguna abans de les eleccions, el maig del 2023. Del pressupost global, de 3,9 milions d’euros, ja se n’han adjudicat prop de 1.367.000 euros. Els fons europeus Next Generation subencionaran 2,9 milions d’euros del total, el 74,3%.

Alcalde Ribé

Adjudicades

El primer projecte per la part nord és la transformació del carrer de l’Alcalde Ribé, entre l’avinguda de Matadepera i la plaça d’Espanya. Les obres es van adjudicar el passat 6 de setembre, amb un pressupost de 730.000 euros, i es preveu que estiguin acabades de cara a l’estiu vinent. S’hi farà un carril bici i s’ampliaran la vorera i el nombre d’arbres.

Antoni Forrellad

Adjudicades

El proper mes de desembre es preveu que comencin les obres del carrer d’Antoni Forrellad, la continuació d’Alcalde Ribé fins a la carretera de Prats, que ja estan adjudicades. En aquest cas, s’invertiran 455.00 euros per fer-hi el carril bici i millorar els espais d’estada. La previsió és acabar les obres el juliol del 2023.

Pas soterrat

Adjudicades

També ja s’han adjudicat les obres per suprimir el pas soterrat que creua la Gran Via al davant del Taulí i es preveu que durin dos mesos. Al mateix temps, s’eixamplarà el pas de vianants en superfície. Les obres costaran poc més de 182.000 euros. I en licitació estan les obres per suprimir els passos soterrats del la Gran Via al davant de l’escola Mare de Déu de la Salut, entre els carrers de Sant Pau i Buxeda, i entre Sol i Sardà. Els tres casos permetran guanyar espai pels vianants en la vorera.

Millores a Covadonga

En licitació

El mes de juliol va sortir a licitació la millora de l’accessibilitat entre el Centre i Covadonga. El projecte té un pressupost de 500.000 euros per suprimir el pas soterrat del davant de l’Artèxtil i eliminar la tanca perimetral del pati de l’antiga fàbrica i obrir-lo a la ciutadania, un cop integrat al carrer de Quevedo.

Zona blava carrer Illa

En licitació

L’aparcament de zona blava entre els carrers de l’Illa i de l’Estació se suprimirà. Al seu lloc, es vol naturalitzar l’espai amb arbres i espais d’estada. Es preveu invertir 819.000 euros.

Lateral de la Fira

En tràmit

Un altre projecte que es troba en fase de tramitació és el que ha de remodelar l’espai exterior de la Gran Via. S’hi vol afegir una zona verda i d’estada per permetre descansar aïllat del trànsit rodat. Es preveu invertir 325.000 euros i que les obres comencin el primer trimestre del 2023.

Calassanç Duran

En tràmit

També es troba als despatxos la reforma de la placeta del carrer de Calassanç Duran, a tocar de la Gran Via. El projecte preveu que sigui un espai pacificat, amb la vorera al mateix nivell que la calçada. S’estudia què fer amb els aparcaments, alguns dels quals podrien desaparèixer. S’hi invertiran uns 300.000 euros.

Rambla

En licitació

La reforma de la cruïlla Rambla-Gran Via també està en licitació. Es preveu ampliar l’espai pels vianants, incloure-hi zones d’estada i més vegetació. La previsió és que les obres costin 300.000 euros i durin quatre mesos.