La Fundació 1859 Caixa Sabadell engega el curs amb novetats

La Fundació 1859 Caixa Sabadell afronta el començament del curs 2022-2023 amb energies renovades i una aposta de programació actualitzada. Els tallers escolars, familiars i les activitats culturals són els puntals d’enguany, acompanyats de la resta de serveis que ofereixen l’Espai Cultura i l’Espai Natura.

En el pla escolar, els tallers es consoliden com una de les principals opcions de les escoles sabadellenques i, cada cop més, d’arreu del territori. Començant per l’Espai Cultura, el programa de tallers compta amb més de quaranta propostes, entre les quals destaquen les novetats d’enguany; el taller ‘FINNELIS: l’economia a casa’, creat per l’equip de Kidnelis i l’Institut d’Estudis Financers, un taller matemàtic dedicat a Pitàgores, una nova proposta audiovisual basada en la cineasta Alice Guy que incorpora la realització d’un curtmetratge, o un taller dedicat a les dones científiques més destacades de la història. L’oferta d’activitats escolars a l’Espai Natura consta de 15 activitats agrupades temàticament al voltant del coneixement del món rural tradicional, del medi natural, la granja i les noves activitats de sostenibilitat: les energies renovables i les deixalles.

En l’àmbit familiar, l’Espai Cultura aposta tant pels tallers familiars Mini Innova, centrats en l’àmbit tecnològic, com el cicle de cinema d’animació en català, els quals tornaran a partir d’aquest octubre. Els tallers inclouen diferents propostes relacionades amb la robòtica, la construcció i la programació. Per la seva banda, el cinema d’animació combina novetats actuals i clàssics de l’animació com ‘Mirai, la meva germana petita’, una oferta que fuig del cinema més comercial i que en aquest cicle abraça produccions centrades en la inclusivitat, el respecte i la diversitat.

A l’Espai Natura, el públic familiar pot gaudir cada diumenge del contacte amb els animals de la granja tradicional. En aquest segon semestre de 2022 també podran participar dels tallers de les festes tradicionals amb el taller “Fem panellets” a l’octubre i el taller “Busquem tió de Nadal” al desembre. I, naturalment, de la 8a Festa BBVA de la tardor, que enguany se celebrarà el diumenge 23 d’octubre. Un any més, l’Espai Natura s’afegeix a la celebració de la Festa Benvinguts a Pagès amb dues activitats: el taller ‘Aprenem a fer un hort urbà’ dissabte 1 i la visita ‘Coneguem els animals de la granja’, el diumenge 2 d’octubre.

Exposicions

En la vessant més artística, les exposicions de l’Espai Cultura Fundació 1859 es mantindran durant aquest curs amb l’exposició permanent ‘La Ciència del joc’, que explora la relació entre aquests dos mons d’una forma pràctica, i l’exposició ‘110 anys de l’edifici de l’Escola Industrial’, que celebra el passat de l’edifici on actualment s’ubica l’Espai Cultura. A més a més, fins el proper 23 d’octubre també es pot visitar l’exposició ‘Calidoscopi’, organitzada per CIPO i que presenta un recull d’aquests interessants objectes. A partir de novembre arribarà l’exposició ‘Dones: ficcions i realitat’, produïda pel Museu d’Història de Catalunya i que explora les interferències entre la realitat de les dones i els models de feminitat imposats per la cultura patriarcal.