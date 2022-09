Moventia inverteix 14 milions d’euros en el seu nou centre logístic de Sabadell

La companyia de mobilitat Moventia ha presentat en societat aquest dimarts el seu nou centre logístic de Sabadell, ubicat al polígon industrial de Sant Pau de Riu-sec. Es tracta d’un espai multiservei que compta amb 23.700 metres quadrats de superfície i reuneix tres unitats de negoci de l’empresa: Moventis Sarbus, Vallès Automoció i Stern Motor. La firma ha invertit en la construcció de les instal·lacions, on treballen 305 persones, un total de 14 milions d’euros.



Les restriccions derivades de la pandèmia no van permetre a Moventia presentar el centre logístic abans. De fet, les obres de l’execució del complex van arrencar el juliol de 2019 i van tenir una durada aproximada de dos anys, és a dir, ja fa més d’un any que les instal·lacions funcionen a ple rendiment. El complex és, sens dubte, una de les grans apostes de la companyia nascuda a Sabadell fa gairebé cent anys.

Inauguració multitudinària

L’acte d’inauguració del centre logístic ha comptat amb la presència de més de 150 persones, la majoria d’elles personalitats empresarials i polítiques. El president de Moventia, Miquel Martí, ha estat el primer a prendre la paraula. El màxim responsable de l’empresa ha definit el complex com a una “aposta de futur” per a la companyia.

A banda, ha explicat que el centre té un triple objectiu: millorar l’espai de treball dels seus professionals, disposar d’una operativa més àgil i oferir un servei més efectiu a tots els clients i usuaris de Moventis i Movento. Martí també ha remarcat el compromís mediambiental que adopta la companyia amb la creació de les noves instal·lacions. El centre comptarà amb 1MW de potència fotovoltaica instal·lada i un sistema d’il·luminació intel·ligent. Amb aquesta instal·lació l’empresa serà més autosuficient i reduirà la seva despesa energètica.

Així mateix, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, també s’ha dirigit als assistents: “Ens omple d’orgull que Sabadell tingui empreses com Moventia. És necessari continuar atraient companyies a la nostra ciutat, perquè en qualsevol un model econòmic no es pot repartir riquesa si abans no se’n genera”, ha indicat.

Per acabar, el secretari de Mobilitat i Logística, Isidre Gavin, ha aplaudit l’aposta de Moventia per al nou centre logístic: “En un context difícil és d’admirar les empreses com Moventia que inverteixen i assumeixen riscos. La mobilitat, a més, és un sector crític que està transformant la societat i la manera en la qual ens relacionem”. Per acabar, ha assegurat que Catalunya té una xarxa de transport públic que funciona correctament, amb mitjans com ara Metro, Tramvia, FGC o línies de bus, i on només grinyola una peça, Rodalies.