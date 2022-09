Can Puiggener celebra la seva paella popular per unir el veïnat

Rom cremat, paella mixta, té marroquí, amanida i un tastet de les cultures del món. Can Puiggener celebra una paella popular aquest cap de setmana a la plaça de Primer de Maig a les 14h. Una excusa per celebrar en comunitat, unir llaços veïnals i conèixer les diferents cultures del barri. “Hi participaran més de 220 persones”, explica Bouarfa Chilah, l’encarregat d’elaborar la paella.

Els socis de l’associació veïnal podran gaudir del menjar per dos euros, i els que no formen part de l’entitat veïnal, per sis. “Volem unir el barri, que els veïns es coneguin encara més i poder gaudir també de passar un dia plegats”, expliquen des de l’organització. No només es podran compartir tastets gastronòmics, també balls i algunes activitats pels veïns. També hi haurà veïns que portaran el seu plat de casa per compartir amb la resta de veïns. “Es poden conèixer les cultures a través de la gastronomia. Volem apropar les cultures”, diu Bouarfa.

Per a la paella, s’utilitzaran 28 kg d’arròs, 10kg de musclos, 10kg sípia, tomàquet, ceba, 3kg de pebrot vermell, 3kg de pebrot verd i brou. “Cada cop ens surt més bona”, admet en Bouarfa.

Un barri en creixement

Can Puiggener és el segon barri de Sabadell que més veïns nous han atrapat en termes relatius des de l’any 2017: ha guanyat un 3,7% més d’habitants. Així i tot, és un dels barris amb menys habitants de Sabadell. El barri té un atractiu: l’habitatge és assequible. Segons les últimes dades del portal Idealista, el lloguer a aquest barri té un preu de 7,9 euros el metre quadrat. El preu mitjà del lloguer a Sabadell era de 10,4 euros per cada metre quadrat el juny del 2022. D’altra banda, Can Puiggener és el sector de la ciutat amb una taxa bruta de natalitat més elevada, amb 12,5 naixements per cada mil habitants.

És també un barri multicultural. Els sectors de la ciutat amb un major pes de població estrangera són els de Can Puiggener i Togores, amb un 28,8% del total de la població (1.940 habitants). El 49,7% de la població estrangera és procedent del Marroc. També hi ha molts veïns de Pakistan (6%), Bolívia (4,2%) i Hondures (4,1%). “Som un barri de cultures. D’aquí se’n poden extreure coses molt positives, si sabem treballar-ho bé”, conclou Chilah.