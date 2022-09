Sergi Rubió, cineasta: “Són les històries que et criden a tu. I no al revés”

El director sabadellenc Sergi Rubió sosté que les històries se li presenten i ell es dedica a capturar-les. “Són elles les que et criden a tu. I no al revés”, comenta. La darrera amb què ha topat és el curtmetratge Elvira, que la setmana passada va gravar durant tres dies a Barcelona.

“Tinc la mania de parlar de gent més gran que jo, gent que podrien ser els meus pares. Acostumo a fer retrats de dones nascudes a la postguerra. M’interessen les relacions humanes”, avança sobre la història de la seva nova obra. El curtmetratge està protagonitzat per Roser Boladeras i Jordi Armengol.

No només dirigeix els seus films, sinó que també n’és productor i guionista. “Sempre he pensat que ningú més ho faria per mi”, sintetitza.

Al llarg de la seva carrera, Rubió ha dirigit documentals, curtmetratges i feines publicitàries. La seva filmografia està composta per gairebé una quarantena d’obres i hi figuren diversos guardons. Per exemple, el primer premi del Sicily International Film Festival al millor curtmetratge documental per Bigas Luna: la mirada entomòloga (2008). Per al curtmetratge dramàtic Silenci (2007), va rebre el màxim reconeixement del Miami Underground Film Festival. L’obra experimental Sang (2016) es va endur el primer premi del Festival de Curtmetratges de Nules, a València.

A banda dels guardons, també ha estat nominat a festivals internacionals. Pel curtmetratge dramàtic Mohamed (2001), en el Calcutta International Cult Film Festival.

El món no és perfecte

La primera història amb què va espetegar Rubió va ser, evidentment, amb la seva mateixa. Per això quan només tenia 15 anys i cursava BUP va començar a rodar El món no és perfecte, una pel·lícula en format Súper 8 que, amb el pas del temps, ha qualificat com un autoretrat de la seva adolescència.

“Recordo que el guió s’anava escrivint a mesura que rodava i, ja en aquesta primera pel·lícula, de quasi 40 minuts de durada, ja es veia a venir que el meu gènere com a director seria el melodrama”, diu el sabadellenc.

Poc després, amb 18 anys, i fent les seves primeres passes pel cinema amateur, va dirigir Torrella, una vida pel cinema, un llargmetratge documental sobre l’escriptor sabadellenc.

Una altra data que va marcar la carrera del sabadellenc va ser guanyar la Beca Injuve per artistes menors de 30 anys, el 2004. Això va permetre-li estudiar cinema als Estats Units, a la New York Film Academy. Des d’aleshores, no ha deixat de compaginar els seus projectes amb la formació per a “reciclar-se professionalment”, explica.