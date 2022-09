Alberto Fernández: “El Sabadell encara està en rodatge”

Després de la derrota al Collao, el Sabadell ja està centrat en el següent compromís a la Nova Creu Alta davant el Calahorra. Tot apunta que Gabri Garcia podrà comptar amb Sergi Altimira, qui ha completat la sessió d’aquest dimecres feta a les instal·lacions del Poliesportiu Olímpia. D’aquesta manera es compensaria la baixa obligada de Joanet López, convocat per la selecció de Guinea Equatorial. D’altra banda, Moha Keita també entrena amb el grup, però la seva reaparició sembla encara precipitada.

El conjunt arlequinat ha ofert dues versions en aquestes quatre jornades, molt més fiable a la Nova Creu Alta. Alberto Fernández considera que “això és normal perquè l’equip encara es troba en rodatge. Es tracta d’una plantilla molt jove, amb gent nova i hem de trobar el punt adequat per tenir més continuïtat en el joc”.

El migcampista murcià no creu que les nombroses rotacions que aplica el tècnic Gabri Garcia sigui cap problema. “Tenim una plantilla àmplia i penso que pot jugar qualsevol. El míster està donant oportunitats a tothom per poder decidir en cada partit. Els futbolistes també necessitem un temps per adaptar-nos a tots els mecanismes de l’equip”, explica.

Pressió sempre

El fet de no haver puntuat fora de casa podria afegir més pressió als partits de locals. Alberto Fernández, però, subratlla que “en el futbol sempre existeix la pressió i qui no ho pugui assumir hauria de dedicar-se a una altra cosa. Penso que el vestidor té les idees molt clares i no hi ha motius per alarmar-se. Sortirem a guanyar al Calahorra des del primer minut, amb l’objectiu de dominar el partit. Encara no hem vist el vídeo del rival, però pot ser semblant a l’Amorebieta o Cornellà”.

A títol personal, Alberto Fernández va arribar i moldre, jugant per la lesió de Jaume Piñol pocs dies després d’aterrar a la Nova Creu Alta. Després, amb més intermitències, ha demostrat la seva qualitat. “Em sento molt feliç a Sabadell, és un lloc molt familiar, de bona gent. M’han rebut molt bé i espero poder oferir el millor de mi”.