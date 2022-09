Un incendi aquesta nit al carrer del Montseny de Sabadell ha provocat desperfectes a diversos punts de l’escola Ribatallada de la Creu Alta. El foc, originat al voltant de les 4 de la matinada en uns contenidors de la zona, ha afectat la façana i diverses aules de la planta baixa de l’edifici.

Segons l’informe dels Bombers, el foc no ha ocasionat cap incidència en l’àmbit estructural. El centre escolar ha informat que els alumnes dels diferents cursos han pogut accedir a l’escola, però amb algunes mesures per evitar les zones més danyades. Les aules afectades no han acollit nens a primera hora per poder ventilar les zones afectades pel fum.

L’escola, a més, ha detallat que fins a les onze, tots els estudiants farien classes al pati per evitar el contacte amb les parts on s’està treballant per restablir la normalitat. A les 11 estava previst una segona valoració per calibrar els danys novament i actuar en conseqüència. La directora de l’escola Ribatallada ha volgut agrair la ràpida actuació dels diferents agents implicats, tant Bombers com el departament de la Generalitat, així com el consistori.

A més de l’escola, alguns veïns s’han trobat sense llum aquest matí a conseqüència del foc.