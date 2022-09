Nou acord al Parlament per desencallar la ronda Nord fins a Sabadell

El Parlament de Catalunya ha acordat aquest matí tancar l’acord amb el Govern de l’Estat per a executar el projecte de la ronda Nord entre Terrassa i Sabadell, donant continuïtat a la B-40 amb la construcció d’una infraestructura “tova” i pròxima al territori. A iniciativa de Ciutadans, els grups de Junts per Catalunya, PSC i Vox han votat la proposta. En el punt 1 compromet al Govern de la Generalitat a acordar amb el Govern d’Espanya “els mecanismes que permetin la redacció del projecte de la ronda Nord dels sistemes urbans de Terrassa i Sabadell”, inclosa al Pla Específic de Mobilitat del Vallès, i “l’execució de les obres per part del Govern de la Generalitat de Catalunya”, amb “el conveni que garanteixi el finançament d’aquesta infraestructura per part del Govern d’Espanya”.

ERC, els comuns i la CUP han votat en contra de la moció, que ha prosperat. El text aprovat ha estat transaccionat i incorpora les aportacions de Junts per Catalunya, el soci de govern que ha manifestat el seu suport al projecte de la ronda Nord. ERC s’hi ha desmarcat amb l’argument que la ronda Nord és “una infraestructura “obsoleta” i innecessària, donat que “no resol la connectivitat al Vallès i és un contrasentit en el moment en què vivim”.

La moció aprovada aquest matí en comissió se suma a una altra moció presentada pel PSC el juliol al Parlament de Catalunya i aprovada per Junts per Catalunya, Ciutadans, el PP i Vox. Els socialistes buscaven en aquell moment un pronunciament de la càmera catalana a favor de la ronda Nord entre Terrassa i Sabadell. Un mes abans, l’11 de juny, el Govern de la Generalitat havia plantat a la ministra de Transports, Raquel Sánchez, i als alcaldes de la zona, en la presentació del pacte per a l’execució de la ronda Nord.

La cambra catalana va aprovar al juliol instar al Govern a acordar amb l’Estat els mecanismes que permetin la redacció del projecte de la ronda Nord i l’execució de les obres per part de la Generalitat, a banda del conveni que garanteixi el finançament de la infraestructura per part del Govern central.