VÍDEO: Bussi, la nova mascota de TUS per impulsar la mobilitat escolar en autobús

Transports Urbans de Sabadell (TUS) ja té la seva mascota. Es diu Bussi i acaba d’arribar avui a Sabadell per impulsar la mobilitat sostenible en autobús entre els infants de la ciutat. En el marc de celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat, la nova mascota de TUS ha animat els infants de Sabadell a fer servir l’autobús, si cal, per anar a l’escola. “Volem animar els més de 23.000 infants de Sabadell a moure’s en autobús per arribar a l’escola”, ha apuntat Jesús Rodríguez, regidor de Cohesió Territorial i Desenvolupament Urbà. “Bus, sí”, ha emfatitzat Rodríguez.

Hi coincideix el president de la cooperativa, Paco López: “Fa 20 anys que inauguràvem les nostres instal·lacions per donar resposta a les noves necessitats en mobilitat. Volem conscienciar als infants de la importància de la mobilitat sostenible. I arrelar l’ús del transport públic”, sosté López. Entre les iniciatives que preveuen a mitjà termini, es troba la incorporació de tretze nous vehicles híbrids i elèctrics. “En els propers mesos ja els veurem circulant per Sabadell”, assegura el president.

En el marc dels actes de celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat, @tussccl presenta la seva nova mascota, la Bussi pic.twitter.com/RfV2bqU8dt — Diari de Sabadell (@DiariDeSabadell) September 22, 2022

La Bussi ha estat dissenyada per l’Arianne Lara Carrillo, estudiant de l’Escola d’Art i Disseny Illa. El projecte s’emmarca en la celebració del 40è aniversari de TUS i és fruit d’un projecte col·laboratiu entre l’escola Illa i l’empresa de transports.

En l’àmbit educatiu, TUS ofereix diverses activitats per a les escoles de Sabadell. Entre aquestes, destaca l’activitat Mou- te en bus: coneguem els autobusos urbans de Sabadell, que permet que els alumnes puguin conèixer de primera mà com funciona el servei d’autobús urbà de la ciutat i es comencin a relacionar amb el concepte de mobilitat sostenible.