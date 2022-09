El soterrament de la línia R2 de Rodalies a Montcada i Reixac s’endarrereix almenys sis mesos per la pujada del cost dels materials que obliga a licitar una altra vegada aquestes feines. Un nou concurs que s’haurà d’actualitzar, amb l’increment del 30% i el pressupost inicial de 465 milions d’euros queda desfasat.

La presidenta d’Adif, Marisa Domínguez, ha justificat aquesta demora per evitar que quedés desert o què, on un cop feta la licitació, no comencessin les obres. A més, la Confederació Nacional de la Construcció va presentar dues reclamacions al Tribunal de Recursos contra dues clàusules del procediment, cosa que també va alentir-ho tot.

“La necessitat de convocar un nou concurs a conseqüència del context econòmic actual no vol dir, en cap cas, que deixem de costat un projecte inclòs als Pressupostos Generals de l’Estat”, ha garantit la presidenta d’Adif, que preveu que el nou projecte estigui redactat a finals d’octubre per aprobar la licitació al novembre.

D’aquesta manera, la previsió que les obres comencessin el mes de gener de 2023 no serà així i farà que s’ajornin fins a mitjans d’any, com a mínim. L’alcaldessa del municipi, Laura Campos, ha criticat el retard i ha recordat que “se sumen als 30 anys d’espera”. Tot i així, ha matisat que l’actualització de preus “dona la tranquil·litat que la licitació es farà amb totes les garanties, evitant el risc d’una posible paralització de les obres per motius econòmics”.