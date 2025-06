Indignació per la retallada de línies i docents en un institut de màxima complexitat a Montcada i Reixac

Els treballadors de l'Institut La Ribera de Montcada i Reixac han expressat el seu malestar en les últimes hores després de veure com el centre deixarà de tenir operatives dues línies el curs que ve. La decisió del Departament d'Educació suposa de facto l'adeu de sis professors. Una reducció de la plantilla que, asseguren, "comporta la destrucció del projecte del centre educatiu" tal com es desenvolupava fins ara. En tractar-se d'un centre de màxima complexitat, alerten, l'impacte encara és més gran en el funcionament diari.

El personal docent ha manifestat la seva profunda preocupació en forma de protestes al carrer. "Tot se'n va en orris. Serà impossible fer classes", lamenta un dels professors afectats pel tall. La carta rebuda va caure com una llosa. En un primer moment, van rebre una segona notificació advertint que es tractava d'un error. Finalment, però, el darrer contacte amb la conselleria confirmava la notícia. El sotrac ha estat doble. "En la situació actual, no podem assegurar el projecte de centre que portem tants anys fent. Sobretot, a causa de la pèrdua dels sis professors. Ens deixa tocats de mort", exposen contundents fonts de direcció.

Protesta al centre de Montcada i Reixac

Cedida

Fonts del Departament d'Educació expliquen al Diari que el centre tanca dues línies, una d’ESO i una de batxillerat, "per manca d’alumnes". Així, sostenen des de la conselleria, la pèrdua de línies implica pèrdua de docents, segons la normativa establerta, tres per línia.

Des de La Ribera avisen que el curs vinent desapareixeran les dues aules de diversitat, alguns projectes promoguts recentment i serà inviable fer desdoblament i codocència a les aules. La retallada suposa passar de quaranta a trenta-quatre docents. Una qüestió que preocupa també l'Ajuntament. "Estem donant suport al centre. Farem la reclamació als Serveis Territorials i portarem a ple una moció que estem consensuant amb els grups municipals. Reclamarem que es mantingui el màxim volum de personal. No ens podem permetre perdre sis docents en aquest centre de màxima complexitat", sosté la regidora d'Educació montcadenca, Anabel Moreno.

Trobada entre les parts

El centre ha experimentat des de fa tres anys aquest reajustament a les noves circumstàncies, restant gradualment en cada curs una línia, fins a arribar a quart d'ESO. "No es tanquen les línies aquest any. El tancament va ser fa tres anys. Això provoca que els cursos que van entrant ho fan amb una línia menys. Aquest és l'últim any que quart tenia tres línies. Els que comencen l'any que ve ja en tenen dues", especifica Moreno. L'any passat es va oferir una nova línia i no van arribar el mínim de sol·licituds d'inscripcions per tirar-la endavant. Per això ja no es va oferir i ara ha 'desaparegut' de la planificació. Una que es repeteix en altres equipaments. Enguany, la previsió del Departament també contempla en tancament d'una línia de l'Institut Montserrat Miró davant la manca d'estudiants per cobrir-la.

De moment, aquest divendres al migdia hi ha prevista una trobada entre Ajuntament, direcció del centre i Educació per abordar la qüestió i plantejar els dubtes sorgits de la decisió. Des de l'institut i el Govern local esperen que es puguin trobar alternatives per evitar els efectes del tancament.