Evacuen una empresa per un incendi en una màquina d'impressió a Montcada i Reixac

Diverses persones han hagut de ser ateses per inhalació de monòxid després de l'incendi d'una nau a Montcada i Reixac. Els Bombers i el SEM han rebut l'avís poc després de les dotze del migdia d'aquest dimecres. Ràpidament, set dotacions i una ambulància s'han traslladat fins al carrer del Mig, on ha cremat una màquina d'impressió. També ha intervingut la Policia Local.

Segons fonts d'emergències, hi ha tres persones intoxicades per monòxid traslladades en ambulància i dues més per inhalació de fum ateses in situ. El foc s'ha originat a la segona planta, que ha quedat completament evacuada. A l'interior de l'empresa hi havia tancs amb litres de dissolvent que els bombers han hagut d'apartar de les flames.

L'incendi ha quedat extingit pocs minuts després. Durant l'actuació, els efectius desplaçats també han revisat una cafeteria al costat de la nau, que no ha patit cap afectació. L'incident arriba poques hores després d'un altre incendi, en aquest cas a Barberà, que també va afectar una nau.

Fotos de Juanma Peláez:

Incendi en una nau a Montcada i Reixac

Juanma Peláez

