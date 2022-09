El Parc Taulí està d’estrena aquests dies amb l’inici del trasllat a la nau Bosser, situada als peus de la Torre de l’Aigua. A partir d’ara, aquesta serà la seu unificada de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT), que des de la seva creació el 2015 tenia les seves dependències repartides en diferents espais de l’hospital com Santa Fe. Concentrant l’activitat en un mateix espai es vol facilitar el treball de totes les àrees, facilitar la creació de sinergies entre els professionals i millorar la imatge que projecta la institució, entre altres. Com destaca la directora de Gestió de l’Institut, Glòria Palomar, aquest pas permetrà consolidar el compromís de la institució amb el progrés científic i social del territori.

“Estem més a punt que mai per fer front als nous reptes en salut de la nostra ciutadania i als reptes econòmics del nostre teixit empresarial”, apunta. La nau Bosser està ubicada al carrer de Francesc Izard, entre Pelai Briz i la Gran Via. Tot i que s’està acabant d’habilitar, ara es compleix una setmana des que l’Institut s’hi ha començat a traslladar.

En aquest primer moment han entrat en funcionament 1.206 metres quadrats distribuïts en tres plantes que donen espai a l’activitat de gestió i suport a la investigació, i part de l’activitat de recerca amb personal investigador, els laboratoris de senyals, 3D i de simulació. El director del Laboratori 3D, Ferran Fillat, creu que el pas a la nau Bosser “és la demostració que aquesta és una línia que s’ha consolidat tant a nivell de recerca com de servei al pacient” i creu que el nou lloc va en consonància amb el creixement que ha viscut l’Institut tant en qualitat com en tecnologia. Per exemple, en els pròxims mesos el laboratori preveu incorporar maquinària per valor de 200.000 euros gràcies a fons europeus.

16 milions d’euros més d’inversió

L’olor de pintat encara es nota a la nau, s’estan fent les últimes instal·lacions i és fàcil veure-hi caixes de trasllat. Actualment s’han pogut obrir aquests primers mil metres quadrats, però el gruix del projecte encara trigarà a arribar ja que el formen els 4.000 metres quadrats de la nau central, on s’ubicaran els laboratoris, i per adequar-los es preveu invertir 16 milions d’euros, finançats parcialment amb fons europeus. Aquest espai ara és part de l’aparcament dels treballadors del Taulí que aparquen a l’exterior de la nau, en un espai tancat dintre del propi solar de l’edifici. L’altra pastilla de l’edifici, a la cantonada de Gran Via amb Francesc Izard, es preveu que estigui acabada en un període de sis a vuit mesos -entre la primavera i l’estiu de l’any que ve-, segons fonts de la corporació sanitària.

El setembre del 2019, el D.S. va avançar que el Taulí havia comprat aquesta nau per concentrar l’àrea de recerca de la corporació. L’hospital va traspassar a Saba la tercera planta de l’aparcament soterrani pels usuaris perquè en fes l’explotació i, amb el cànon que va obtenir l’hospital va comprar la nau. La voluntat de la institució és que tota la nau Bosser sigui un punt de referència en aquest àmbit, un lloc amb laboratoris científics i tecnològics capdavanters i espais que permetin fomentar una cultura innovadora. Hi haurà diferents espais de coworking i una zona pensada per ser oberta a la ciutadania, en la qual es pugui divulgar la recerca i la innovació entre la societat, amb especial interès per donar-se a conèixer i ser útil a la seva ciutat, Sabadell.

Paral·lelament a aquest projecte, la Unitat de Suport als Assajos Clínics (USAC) de l’I3PT ha concentrat la seva activitat en espai que s’ha habilitat a l’edifici Taulí per permetre agrupar tots els seus treballadors i facilitar la interacció amb els pacients. L’espai que està alliberant l’Institut de l’edifici de Santa Fe servirà per ampliar les consultes externes de l’hospital al llarg dels pròxims mesos.