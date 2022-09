El terratrèmol de Mèxic agafa per sorpresa l’alcaldessa Marta Farrés, que està de visita al país

El terratrèmol de magnitud 6,9 que ha sacsejat de matinada Mèxic ha sorprès una delegació barcelonina que està a la capital per a acudir a diferents actes oficials, entre les quals es troba l’alcaldessa Marta Farrés. La comitiva enviada per la Diputació de Barcelona, liderada per la seva presidenta i alcaldessa de l’Hospitalet Núria Marín, ha hagut de sortir d’urgència de l’hotel en el qual dormia a causa de l’alarma sísmica. Era l’allotjament també de les alcaldesses de Sabadell i Esplugues de Llobregat, Marta Farrés i Pilar Díaz, i tres tècnics de la delegació.

Les tres líders municipals van viatjar a Mèxic per a participar en el primer Fòrum d’Alcaldesses Progressistes Iberoamericanes, impulsat per la Diputació i les corporacions de Mèxic DF, Bogotà i Montevideo, encapçalades per dones.

En un altre hotel s’allotjava una altra comitiva catalana, en aquest cas de l’Ajuntament de Barcelona. L’encapçala Janet Sanz (BComú), tinenta d’alcaldia de Barcelona, que ha viatjat a la mateixa ciutat per a assistir a la XII Biennal Iberoamericana d’Arquitectura i Urbanisme (BIAU). Les dues comitives, però, ja s’han desplaçat i s’allotgen per separat.