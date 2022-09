Beor Bakery obrirà delegacions internacionals amb l’objectiu d’incrementar vendes

L’empresa sabadellenca Beor Bakery, dedicada a la fabricació i comercialització de maquinària per a la indústria del pa, prepara un pla de creixement per als pròxims anys. La companyia, amb la seu al polígon Sud-oest, té previst obrir delegacions internacionals per tal de duplicar les vendes, que l’any 2019, abans de l’arribada de la pandèmia, van estar al voltant dels tres milions d’euros. Rússia, tot i el conflicte bèl·lic actual, i els Estats Units són els llocs escollits.

La decisió d’engegar oficines de vendes internacionals també té un altre motiu de pes: el 70% de la facturació total de l’empresa prové de les exportacions i, per tant, tenir delegacions fora de l’Estat pot ajudar a establir millors vincles amb els clients d’allà. Fins ara, els responsables comercials de Beor viatjaven diverses vegades l’any als països amb què mantenien relacions comercials. Quan les delegacions estiguin llestes -cap al 2023-, ho continuaran fent, però en menor mesura.

El conseller delegat de l’empresa, qui també treballa al departament de vendes, Eugeni Beorlegui, explica que hi ha hagut anys en què ha fet uns 80 viatges. “Els nostres clients estan molt dispersos, ja que venem a gairebé tot el món. Per la nostra manera de fer sempre hem volgut estar a prop de les empreses que ens compren i, per això, fem tants viatges”, detalla.

Una empresa amb trajectòria

L’any 2009 tres sabadellencs –Xavier i Eugeni Beorlegui (pare i fill) i Pere Valero– amb experiència al sector van comprar una empresa dedicada a la indústria del mapa, li van canviar el nom (li van posar Beor Bakery) i van decidir internacionalitzar-la. “La fàbrica la teníem primer a Gualba, però ràpidament ens vam traslladar a Sabadell. Vam venir a un local de 500 metres quadrats al carrer Bernat Roca de Rocabertí i, finalment, ens vam traslladar a on estem ara, a un local de 1200 metres quadrats al polígon Sud-oest”, indica Eugeni Beorlegui.

Des de llavors l’empresa ha anat creixent any rere any. La pandèmia va suposar un entrebanc, però Beor Bakery no va reduir gaire la seva activitat gràcies a la diversificació de les seves vendes. Ara, el principal repte és la inflació: “El preu de la farina s’ha duplicat i també ha incrementat el cost dels combustibles.”, lamenta Beorlegui, qui, tot i això, es mostra optimista en què la situació anirà a millor.