L’auge dels ‘escape rooms’ continua ben viu a Sabadell

Han sigut mesos molt difícils, però ja veiem la llum”. Aquesta frase és la més repetida entre els propietaris d’escape rooms a Sabadell, que veuen com a poc a poc les seves sales tornen a omplir-se setmana rere setmana després d’una etapa complicada arran de la pandèmia. La popularitat d’aquests jocs d’escapisme havia crescut com l’escuma els últims anys i tot i l’entrebanc de la Covid, el seu auge encara està ben viu.

Això sí, la incertesa econòmica actual derivada de la inflació s’ha convertit en un nou obstacle en el camí. Malauradament, quan les coses van mal dades, l’oci sovint en paga les conseqüències. De moment, però, els propietaris d’escape rooms de Sabadell són optimistes i esperen que la situació no acabi desembocant en una nova crisi per al sector.

“Les reserves van bé”

Els copropietaris de Willy El Tuerto, Sergio del Pino i Marta Invernón, asseguren que res no els fa preveure una disminució de les reserves. “No podem negar que hem passat dificultats com totes les sales, però ara mateix tenim llista d’espera. Gràcies al boca a boca ens ve gent de diferents punts de Catalunya. Hem creat una bona imatge de la sala”, apunta del Pino.

En la mateixa línia, des d’Escapanimus també indiquen que la sala ha recuperat la seva activitat habitual: “El 2022 està anat força bé, tot i que a principis d’any va costar arrencar pel fet que dur mascareta era obligatori”, diu el seu fundador, Oriol Hernández. Això sí, ell es mostra preocupat i no les té totes que la situació continuï així en els pròxims mesos: “Amb la inflació, si la gent ha de retallar despeses, la primera partida que caurà és l’oci”, lamenta.

El responsable de la sala Escapem Room Escape, Oriol Infantes, també reconeix que té una mica desconfiança en com evolucionarà la conjuntura econòmica, però es mostra optimista en el fet que no afectarà de forma excessiva als jocs d’escapisme. “Cada mes estem una mica millor i creixen les reserves un 5%, tot i que no hem assolit nivells prepandèmics. És veritat que la recuperació és lenta, però és contínua”, afegeix. Infantes també remarca que el sector dels escape rooms ha patit un “canvi d’hàbits”: “Arran de la pandèmia, per exemple, teníem moltes reserves divendres i dissabte al vespre. Ara, no gaires. Potser és perquè la gent fa un altre tipus d’oci o es queda a casa”.

Mirada al futur

Encara que la incertesa és latent, els propietaris d’escape rooms a Sabadell estan convençuts que l’auge dels jocs d’escapisme a base d’enigmes continua ben viu. De fet, tots ells no es plantegen tancar les seves sales ni, en cap cas, deixar el sector. Just el contrari: la majoria tenen previst crear escape rooms nous o fer més grans les sales que ja tenen.

En el cas d’Escapem Room Escape, empresa que disposa de fins a sis sales a Sabadell, l’objectiu és continuar creixent: “Hem agafat una nau de 1.000 metres quadrats a Terrassa. Hi volem fer un escape room que sigui trencador i que disposi d’una ambientació molt ben treballada. El nostre propòsit és convertir-nos en l’empresa puntera del sector”, assenyala Ricardo Infantes.

A més, l’empresari considera que el futur dels escape rooms passa per implementar la tecnologia a les sales. “El sector està canviant. Als jugadors ja no els hi agrada utilitzar claus per obrir panys. Ara volen que tot estigui automatitzat. Cal especialitzar-se i intentar que la teva sala sigui sorprenent”, apunta.

Des de Willy El Tuerto també pretenen fer un salt endavant: “Tenim al cap futurs projectes. De fet, ens agradaria muntar una nova sala a Sabadell, tot i que encara ho hem de decidir. L’èxit de la sala actual ens anima a provar coses noves”, afirma Marta Invernón.

Per la seva banda, el propietari d’Escapanimus, Oriol Hernández, també té previst obrir una nova sala, tot i que a Terrassa. “Aconseguir una llicència d’oci a Sabadell és molt complicat, per això he escollit Terrassa. Ja tinc el projecte gairebé dissenyat al 100% i aviat es podrà saber de què es tracta. Jo crec que agradarà”, detalla.

Una activitat per gaudir

Els propietaris de Willy El Tuerto, Escapanimus i Escapem Room Escape coincideixen en el fet que l’auge dels escape rooms és conseqüència de la seva “originalitat” i “atracció”. “Tothom qui ho prova repeteix, no hi ha cap activitat d’oci igual”, recalca Oriol Hernández.