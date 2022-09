Sabadell recorda les tràgiques riuades del 1962

Era una fosca nit d’un 25 de setembre de 1962. Una nit com qualsevol altra a la llera del Riu Ripoll. Allà fàbriques, barraques i horts ocupaven l’espai. Poc podia imaginar-se la gent que hi vivia que aquella nit tot canviaria. I és que aquell vespre una forta pluja torrencial va provocar grans riuades, arrasant tot al seu pas. D’això ja en fa 60 anys. Per commemorar-ho aquest diumenge, aniversari dels fets, el Museu d’Història de Sabadell (MHS) ha organitzat una ruta per les zones més afectades.

Els fets

Tot va començar amb un episodi de gota freda, fenomen meteorològic que produeix pluges intenses. Aquella nit al Ripoll hi van caure 3200 litres per segon, mil vegades més que normalment. Com han explicat des del MHS aquest fet i la foscor del moment van influir molt: “Van ser 32 víctimes oficials, qui va poder pujada a teulades, però al ser de nit la gent no sabia cap on fugia”. Les zones més afectades van ser els barris de Torre-romeu i Can Puiggener. Barraques, cases, horts i fabriques van quedar arrasades.

Tragedia convertida en oportunitat

L’MHS també ha explicat com es va reaccionar als fets: “qui veritablement va actuar en primer moment va ser la gent de Sabadell, el règim va arribar molt més tard”. Perquè el govern franquista va actuar, i és normal, ja que les fàbriques d’acabats de la zona suposaven en aquell moment el 40% de les produccions de l’estat. “El franquisme va convertir la reconstrucció en un gran acte propagandístic”, pel fet que Franco i tot un seguit de ministres van visitar Sabadell aquells dies. Fins i tot la ciutat va rebre un premi pel seu esforç, tot en un gran acte típic de l’època.

Les reparacions

Per reflotar l’economia i les empreses afectades es van donar ajudes fiscals i pròrrogues de pagaments, també es va indemnitzar a familiars de les víctimes. “Les compensacions eren elevades per l’època, però no tothom les va demanar”. El motiu? Molta gent era analfabeta i no sabien com sol·licitar-les. “Si havies perdut un familiar, rebies 100.000 pessetes, si era cap de família 250.000“. Les diverses ajudes van permetre reobrir les empreses. Per moltes famílies va ser una oportunitat per construir o comprar habitatges millors.

Els fets que van succeir la nit d’aquell 25 de setembre no s’han oblidat. La ruta del MHS, organitzada en dos torns, ha permès que una 60 de sabadellencs hagin pogut fer memòria d’aquells dies i conèixer una mica millor la història així com entorn del Riu Ripoll.