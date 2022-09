La penya ‘Honor 1903’ se sent “perseguida” i deixa d’animar a la primera part

La victòria del Sabadell davant el Calahorra (1-0) va tenir un contrapunt negatiu en l’àmbit social. El canvi d’empresa de seguretat per part del Centre d’Esports tampoc va servir per apaivagar les queixes de molts socis arlequinats, reflectides sobretot a les xarxes socials. La penya ‘Honor 1903’ va aplicar una vaga d’animació durant la primera part per protestar contra les mesures que s’apliquen des del club a través dels membres de seguretat i els Mossos.

La gota que va fer vessar el got va arribar diumenge passat quan els van obligar a treure una pancarta -concretament una senyera- amb l’argument que “tapava una part d’una publicitat quan no era així”, expliquen fonts de la penya. De totes maneres, la situació ve de lluny, tal com reconeix Xavi Cimas, membre de la junta directiva d’Honor 1903. “Després de la pandèmia tot han estat problemes. Teníem un quartet a la zona del bar del Gol Sud on guardàvem el material i aprofitàvem per vendre alguns elements i poder subsistir i fer iniciatives sempre per donar suport a l’equip. Ens van tallar qualsevol via d’ingressos i per poder treure el material els dies de partit ens exigeixen el DNI d’una persona com a responsable. Això no passa ni a camps de Primera Divisió”, lamenta.

Xavi Cimas admet que “des de fa un temps el sentiment a la penya és de sentir-se una mica perseguits quan l’únic que pretenem és sentir-se a gust al nostre camp, viure una experiència positiva i fer una festa cada dia de partit a la Nova Creu Alta. Tenim gent molt jove que s’està enganxant al Sabadell i necessitem ajuda, no traves”. L’espurna de la pancarta contra el Calahorra va provocar la indignació del grup, que va decidir deixar d’animar durant la primera part i escampar-se per diferents zones del Gol Nord com a mesura de protesta. A la segona meitat van recuperar posicions i van tornar a animar amb força. El Xavi Cimas insisteix que “pretenem sempre ser constructius. Som una penya d’animació i només volem manifestar el suport al nostre equip”.

Més queixes

No va ser l’únic sector que va manifestar el seu descontentament. Les queixes de nou es van centrar en la impossibilitat de poder veure el partit dempeus, en la zona alta de Preferència o els Gols. “No molestem ni barrem el pas a ningú perquè l’espai és molt gran”, lamentava un dels socis afectats. És una mesura que no s’entén quan no s’arriba a omplir ni un terç de l’Estadi (2.765 persones van assistir al partit contra el Calahorra). També lamenten “les maneres de dir les coses, sempre amb amenaces” i recorden que “per exemple els seguidors del Calahorra van poder estar dempeus a la seva zona visitant”.

Són conscients que la mesura s’empara en la Llei de l’Esport Català i tant els membres de seguretat com els Mossos l’apliquen de manera implacable. “El problema és que això només passa a la Nova Creu Alta. A altres estadis de Catalunya hem vist molts aficionats drets i fora de Catalunya, a la mateixa categoria, és una pràctica habitual”, expliquen diversos socis.

“Hem demanat més flexibilització”

La versió del club, a través del director general, Bruno Batlle, és el diàleg. Sobre la postura de la penya ‘Honor 1903’, assegura que “ha sigut un tema puntual i sempre hem intentat parlar amb ells directament i fins i tot individualment per trobar solucions. Però han d’entendre que hi ha uns espais de patrocinadors que s’han de respectar”. D’altra banda, llença un missatge de concòrdia: “Estem molt agraïts als grups d’animació i ens agrada que donin color a l’Estadi amb les seves banderes i bufandes. Estem oberts a parlar i aclarir tots els possibles problemes perquè els nostres aficionats se sentin còmodes a la Nova Creu Alta”.

Sobre la situació de presenciar els partits dempeus, Bruno Batlle reconeix que “es tracta d’una mesura de la Llei de l’Esport que els Mossos obliguen al seu compliment. Nosaltres hem parlat amb ells per insistir que la Nova Creu Alta mai ha tingut problemes de seguretat i demanar-los que siguin més flexibles amb aquesta norma. També, si cal, ho parlarem amb els socis afectats. Vam canviar d’empresa de seguretat i penso que s’han reduït les queixes en aquest sentit”.

També preocupa la gespa

L’aspecte de la gespa de la Nova Creu Alta és un altre problema. Diverses zones del camp estan pràcticament sense herba i la imatge és molt preocupant. L’últim tractament no ha servit de gaire i ara s’aplicarà una nova ressembra per intentar millorar la situació. De fet, la plantilla de Gabri no podrà trepitjar l’Estadi en les dues pròximes setmanes, fins al partit contra l’Eldense.

S’atribueix el problema “a l’excés de calor d’aquest estiu”, explica Bruno Batlle, qui recorda que ja es va fer un tractament fa unes setmanes per apaivagar la situació sense massa èxit. Ara, Gabri i els seus jugadors hauran d’entrenar a Olímpia, l’Estadi Josep Molins i el Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat amb l’objectiu de trobar-se una gespa en millors condicions en el seu retorn per jugar a casa.