El Sabadell guanya amb patiment al Calahorra (1-0)

Tres punts d’or. Victòria treballada del Sabadell davant el Calahorra amb un gol d’oportunisme d’Álex Gualda a l’inici de la segona part. Els arlequinats, en especial Juan Delgado, han malbaratat ocasions per sentenciar i han patit fins a l’últim segon.

Sis canvis ha fet Gabri Garcia aquesta vegada a l’onze, destacant la titularitat de César Morgada a l’eix de la defensa o la presència d’Àlex Gualda al mig del camp davant l’absència de Joanet López, amb la seva selecció. Sergi Garcia s’ha quedat a la banqueta i el tècnic ha apostat pel trident Pau Víctor-Juan Delgado-Alberto Fernández.

El Sabadell s’ha pogut avançar quan només s’havien consumit 90 segons després d’una mala cessió d’Adrián Jiménez al seu porter. Álex Gualda ha arribat abans, però no ha sabut superar l’ofici de Miguel Martínez en la seva sortida i s’ha esvait una bona oportunitat. Ha estat gairebé l’única concessió de la granítica defensa calagurritana. Domini i possessió han estat clarament pels arlequinats, però, curiosament, les ocasions més clares han tingut signe visitant.

Toni Gabarre, mantenint la seva dinàmica negativa de la seva efímera etapa arlequinada, s’ha convertit en el principal aliat, malbaratant dues vegades un u contra u davant Sergi Puig, especialment inspirat en una doble intervenció en el minut 11. El Calahorra no s’ha conformat a defensar sinó que ha mostrat la seva perillositat, i també innocència, en els seus contracops.

El Sabadell, fidel al seu estil, ha tingut paciència per tocar i cercar els espais, però sense massa èxit. La millor opció ha arribat fregant el descans quan Juan Delgado s’ha inventat una vaselina llunyana que Miguel Martínez ha aconseguit desviar a córner en última instància, quan semblava que la pilota el sobrepassava. Fins llavors, moltes arribades per banda, amb Adán Gurdiel i Carrión de protagonistes, però sense pólvora. També ho ha intentat Sergi Altimira en una acció personal i s’ha topat amb la bona intervenció de Miguel Martínez.

Es repeteix la història

A les quatre primeres jornades, el conjunt arlequinat havia macat a l’inici de la segona meitat, entre els minuts 46 i 47. A la cinquena, també. Aquesta vegada en el minut 50. Havia avisat Alberto Fernández provocant una falta que seria l’origen del gol. Després d’un refús, Adán Gurdiel ha engaltat una bona gardela que ha rebutjat Miguel Martínez i Álex Gualda, més atent que ningú, ha enviat al fons de la xarxa. Amb l’impuls del gol i el rival tocat, el Sabadell hauria pogut sentenciar en una canonada d’Alberto Fernández que s’ha estavellat espectacularment en el travesser.

Del possible 2-0… a les angúnies. El Calahorra, amb els canvis, s’ha revitalitzat i ha posat la por al cos durant 10 minuts de setge a l’àrea arlequinada. No es pot parlar d’ocasions, però cada aproximació es convertia en un manoll de nervis, amb accions fins i tot rocambolesques que el conjunt visitant no ha sabut aprofitar. Uns moments crítics. De totes maneres, el patiment s’hauria pogut acabar si Juan Delgado hagués aprofitat tres ocasions claríssimes davant de Miguel Martínez: en la primera ha estavellat la pilota contra el seu cos, la segona ha sortit fora i la tercera, després de superar el porter, no ha pogut culminar.

Li costa al Sabadell tancar els partits amb un segon gol i això provoca finals gairebé d’infart. El Calahorra, amb tots els seus elements ofensius sobre el camp, ha tancat el Sabadell a la seva parcel·la. Els arlequinats han resistit tot i quedar-se amb deu per l’expulsió d’Álex Sala per doble amonestació. Tres punts molt treballats, patits i tranquil·litat per afrontar el següent desplaçament a Logronyo.

FITXA TÈCNICA

Sabadell: Sergi Puig; Adán Gurdiel, Guillem Molina, César Morgado, Carrión (Eudald Vergés, m. 86), Àlex Sala, Pau Víctor (Astals, m. 70), Sergi Altimira (Pelayo, m. 86), Juan Delgado, Álex Gualda (Sergi Garcia, m. 61) i Alberto Fernández (Armando, m. 86).

Calahorra: Miguel Martínez; Ángel López, Edu Luna (Ibarrondo, m. 80), Adrián Jiménez (Zubiri, m. 80), Canella, Vidorreta, Imanol (Marcos Baselga, m. 61), Mario Robles (Robles, m. 61), Gabarre, Arias i Chinchilla (Cano, m. 85).

Àrbitre: Francisco José Ortega Herrera (Comitè Valencià). Grogues: Adán Gurdiel, Álex Gualda, Sergi Altimira Eudald Vergés; Edu Luna; Alex Arias. Vermella: Àlex Sala (doble amonestació, m. 88).

Gol: 1-0, minut 50: Álex Gualda.

Incidències: 2.765 espectadors a la Nova Creu Alta.