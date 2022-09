L’helicòpter d’un dels homes més rics dels Estats Units aterra a Sabadell

L’Aeroport de Sabadell continua sent un pol d’atracció per a algunes de les fortunes més grans del món, que decideixen apostar per empreses establertes a l’aeròdrom sabadellenc per al manteniment de les seves aeronaus. Un exemple és el que s’ha viscut aquesta tarda, amb l’arribada de l’helicòpter privat del magnat nord-americà, Larry Van Tuyl, tal com ha avançat el compte de twitter @flightradarCAT.

L’aeronau, un Airbus H135 VIP, és una de les dues aeronaus, juntament amb un Gulfstream G550, que posseeix una de les fortunes més grans del Estats Units. Van Tuyl, president de Berkshire Hathaway Automotive, un dels grups més grans de concessionaris americans, utilitza l’helicòpter, també, per desplaçar-se des del seu iot Vanish fins a terra ferma. Una de les possibilitats que podrien explicar el motiu de l’arribada de l’helicòpter de Van Tuyl és per l’empresa Heliswiss Ibérica, especialitzada en el manteniment d’aeronaus d’Airbus.