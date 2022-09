Un funeral per morir-se: Humor negre amb toc anglès al Sant Vicenç

Les societats occidentals no parlem massa de la mort. És un tema encara tabú en certs ambients. Per això, enterraments i vetlles poden resultar incòmodes per a certa gent. Si barreges aquest factor amb humor negre i picabaralles familiars et surt ‘Un funeral per morir-se’. L’obra, dirigida per Llorenç Costa i Jordi Bueno, es representa aquests dies al Teatre Sant Vicenç.

La funció

Sense desvelar gaires secrets cal destacar l’atmosfera. Tan bon punt s’entra al teatre ja et comences a endinsar en una vetlla. Els elements decoratius i la vestimenta dels actors hi tenen molt a veure. L’obra atrapa des del primer moment: El patriarca d’una família anglesa ha mort i els fills en preparen la vetlla. Durant aquest es van intercalant diferents subtrames. Totes molt interessants de seguir, acompanyades de moments molt divertits. La gran varietat de personatges aporta diferents elements, fent que l’espectador estigui atent en tot moment. Mai se sap quan pot sorgir una broma o un acte inesperat.

L’espectacle estarà disponible al Sant Vicenç durant els caps de setmana del mes d’octubre. Els dissabtes es representarà a les 22h i els diumenges a les 18h. El dia 16 n’està prevista l’última funció.