Comença la vacunació de la quarta dosi de la Covid a majors de 80 anys

La tardor ha arribat de cop en els darrers dies i, coincidint amb aquest període estacional, s’inicia la vacunació de la quarta dosi de la Covid-19 i de la grip, que novament es tornen a oferir de forma simultània com l’any passat. L’objectiu és reforçar la immunitat de grup de cara als pròxims mesos, en els quals tradicionalment augmenta la transmissió de malalties víriques.

“Ara toca que la gent de més risc es torni a vacunar”, defensa el cap de Malalties Infeccioses de l’hospital Parc Taulí, Manel Cervantes. Ho diu perquè amb el pas del temps l’efectivitat de les vacunes es va reduint, i les persones d’edat més avançada són les que s’ha vist que poden tenir un pronòstic més greu. Cervantes subratlla que la vacunació té un efecte individual -ajuda a reduir la gravetat en cas d’infecció- i col·lectiu, perquè redueix la transmissió. Segons el doctor, “la vacuna no és perfecte, però ja és alguna cosa i ajuda a què [la Covid] no es transmeti”. De cara als pròxims mesos, reitera, és important tenir un bon nombre de població immunitzada perquè amb la baixada de les temperatures, la població es concentra més en espais tancats i es ventila menys, la qual cosa fa l’efecte contrari que a l’estiu i es poden produir més contagis. Ara, la crida per vacunar-se novament es fa als majors de 80 anys, tant als que viuen a les residències com als que no, i també s’adreça als professionals, independentment de la seva edat. Properament, s’obrirà als majors de 60 anys. En total, segons el Departament de Salut, a Sabadell hi ha 2.364 residents i cal sumar-hi 13.176 majors de 80 anys que no viuen a residències, la qual cosa indica que s’oferirà la quarta dosi a una mica més de 15.500 persones aquests primers dies.

El centre residencial Sabadell Gent Gran ha sigut aquest dilluns el focus mediàtic en l’inici de la vacunació. Salut el va escollir perquè ja va ser un dels primers llocs de Catalunya on el 27 de desembre del 2020 es va començar a administrar, per primera vegada, la vacuna del coronavirus. Allà, la previsió d’ahir dilluns era administrar-hi el mateix dia 145 dosis de Pfizer, arribant al 95% de la població residencial. “Fins i tot hem incrementat el nombre de vacunacions. En la primera tanda, sis o set persones que van dir que no, després de l’onada del Nadal passat, es van vacunar al gener i ens queda un resident que no s’ha vacunat”, subratlla l’adjunta a direcció de Sabadell Gent Gran, Elisenda Carrau. L’esperança és que aquesta nova dosi mantingui els nivells d’immunització que els residents tenien fins ara. Carrau apunta que “el nivell d’immunització de la gent gran baixa més ràpid que en els joves”. I augmentar la corba d’immunització no només ha de servir per evitar contagis, sinó perquè els que la passin no tinguin efectes secundaris, “que en aquestes persones vulnerables moltes vegades són el problema principal sobre les seves patologies prèvies”. En total, a Sabadell Gent Gran es preveu vacunar un centenar de professionals, per tandes de manera que no hi hagi problemes en cas que es produís algun efecte secundari. A Sabadell, el 90,8% de majors de 16 anys porta la primera dosi (184.288 persones), i el 89,7%, la pauta completa. La tercera dosi, en canvi, un 53,4%.

Pocs casos

Tot i que no té res a veure amb el que havia sigut, de coronavirus n’hi continua havent. En l’última setmana, a la regió sanitària de Sabadell, la Metropolitana Nord, hi va haver 49 casos per cada 100.000 habitants (un centenar de contagis en el cas de Sabadell). L’any passat, aquests 49 casos eren 92, i el 2020, 276. A l’hospital Parc Taulí, ahir hi havia dues persones ingressades amb aquesta patologia, les dues a planta i cap a l’UCI. De fet, Manel Cervantes subratlla que la majoria de persones que ingressen ho fan per una altra patologia i també se’ls diagnostica la Covid, i des de mitjans d’agost no hi ha hagut cap pacient que hagi requerit assistència a l’àrea de crítics del centre sanitari.

“Que la Covid marxi i ens deixi estar tranquils!”

És la quarta i ja n’han rebut tres abans, però Dolors Martí Vila i Pepita Parareda Callao no van dubtar a rebre novament una altra dosi de record de la vacuna contra la Covid-19 ahir dilluns. És més, ho van fer amb un somriure, contentes d’haver superat el fort embat d’aquesta pandèmia que ja fa dos anys i mig que dura. Martí, de 87 anys, explicava just després de rebre la punxada que “si els que estudien diuen que s’ha de fer, faig el que em diguin”. En les dosis anteriors no va tenir “res de res, ni mal al braç”, així que no patia per la nova vacunació. ‘Ara no pot conduir!’, li deien bromejant professionals de la seva residència, Sabadell Gent Gran, després de vacunar-se, però res li va impedir prémer de nou el comandament de la seva cadira de rodes elèctrica per desplaçar-se.

Estava una mica més angoixada Pepita Parareda Callao (89 anys), però no per la vacuna sinó per l’agulla perquè li fa “molta impressió”. “Però me l’han posat molt bé i no l’he notat”, va afirmar. Al seu parer, creu que la Covid-19 “és una cosa molt grossa que ens ha vingut aquí i hem d’ajudar a què es pugui curar, que marxi i ens deixi estar tranquils”.

La infermera del CAP Can Rull Sara Montes -que com Sabadell Gent Gran depèn del Taulí- va explicar que “vacunem de la Covid i la grip per avançar-nos” perquè la grip cada any arriba abans i organitzativament també facilita les coses. Tant Montes com el cap d’Infeccioses del Taulí Manel Cervantes subratllen que no hi ha contraindicacions a vacunar alhora de grip i Covid, de manera que es farà així per totes les persones que vulguin i estiguin cridades a rebre-les.

Recuperar la normalitat

L’objectiu de totes les residències és recuperar la normalitat i situar-se a la franja verda del protocol de la Generalitat, és a dir, no tenir casos. La resident Dolors explica que “l’altre dia vam fer una celebració. Se segueixen mantenint precaucions, però fem coses”. En un parell de setmanes farà vuit anys que aquesta sabadellenca resideix als apartaments de la ronda de Collsalarca i explica que ara “estem contentes, molt bé”, després de mesos més durs. Al seu parer, la pandèmia de la Covid-19 “gairebé ja està superada, però sempre n’haurem de sentir a parlar”. La seva companya Pepita, per la seva part, afegeix que “estic molt contenta, senyal que encara estic bé per haver rebut la vacuna, i si me n’hagués de posar una altra també la posaria”. Hi ha ganes de poder-se treure la mascareta “ara que la cosa està millor”.

L’ACRA demana “responsabilitat”

D’altra banda, la patronal de les residències Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) demana als 40.000 professionals del sector que es posin la quarta dosi de la vacuna de la Covid-19. “La gent gran que viu a les residències és molt vulnerable. Necessitem que el conjunt de professionals actuïn amb responsabilitat i es posin la vacuna”, afirma la presidenta d’ACRA, Cinta Pascual en un comunicat.