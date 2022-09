Moha Keita amb “moltes ganes” de debutar amb la samarreta del Sabadell

Davant el Calahorra, diumenge passat, el seu nom s’estrenava a una convocatòria. Fins i tot va arribar a escalfar uns minuts, però finalment Moha Keita no va poder debutar amb la samarreta arlequinada. El seu retorn, però, està molt a prop. Ell ho sap i en la seva compareixença davant els mitjans no ha pogut amagar la seva felicitat després de deixar enrere la seva lesió al turmell.

“Sí, estic content i amb moltes ganes de poder ajudar a l’equip al camp”, va deixar anar d’entrada. De fet, no és la primera vegada que passa per una situació adversa. “La temporada passada, al Lleida Esportiu, també vaig patir una lesió i vaig estar un mes fora dels terrenys de joc. És molt dur”. Li ha tocat viure, doncs, des de fora la feina dels seus companys en aquest inici de lliga. “He vist molt bé a l’equip, amb molta ambició i moltes ganes de continuar millorant. Només ens falta un bon resultat fora de casa. Amb el míster estem treballant per aconseguir-ho aviat”.

El seu fitxatge va ser un dels més celebrats. En va tenir prou amb un amistós davant l’Hospitalet -de fet, l’únic partit que ha disputat fins ara- per provocar els elogis dels aficionats. El mateix Gabri Garcia ha confessat en més d’una ocasió que Moha Keita està cridat a ser una peça clau i determinant en l’engranatge ofensiu del Sabadell. “El míster em coneix bé i sap el que puc donar. Ara em toca a mi retornar-li aquesta confiança i demostrar tot el que soc capaç de fer”, explica.

Sense por

Una lesió al turmell, a vegades, pot deixar algunes seqüeles, sobretot psicològiques a l’hora de disputar una pilota. El senegalès es mostra contundent al respecte: “ha estat un procés bastant dur, però estic totalment recuperat i quan el míster em posi, jo intentaré fer el que sé, sense por. Estic amb moltíssimes ganes de debutar. Ara només em falta agafar una mica de confiança, res més”, assegura.

Preguntat en quina posició preferiria jugar, Moha ho té clar: “ara mateix jugo on em digui el míster, em veig en qualsevol posició”. De totes maneres, Gabri el veu com un extrem o mitja punta. La temporada anterior va marcar 7 gols amb el Lleida Esportiu, la seva millor marca golejadora. Aquests desitjats primers minuts podrien arribar dissabte a Las Gaunas davant l’UD Logroñés. “Estic preparat”, insisteix un Moha Keita que, curiosament, va debutar a la Nova Creu Alta a Segona B defensant els colors del Peralada.

Pendents de Joanet

Gabri també està pendent de com arribarà, físicament, Joanet López després de la seva experiència internacional amb Guinea Equatorial. Ha disputat els dos partits, l’últim davant Togo, que han acabat amb taules. En principi, Joanet entrenarà dues sessions abans de viatjar, divendres, a Logronyo. Cal recordar que el tècnic de Sallent no podrà comptar amb Àlex Sala, sancionat per la vermella que va veure diumenge passat.

Ressembra de la gespa

D’altra banda, la gespa de la Nova Creu Alta ofereix una atípica imatge després d’iniciar-se l’operació de ressembra amb un intent gairebé desesperat per aconseguir una millora del seu estat, molt malmès últimament. L’equip no podrà trepitjar-lo fins al pròxim partit a casa davant l’Eldense, amb l’esperança que funcioni aquest nou tractament.