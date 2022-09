La Generalitat ha obert aquest dimecres, 28 de setembre, el període per sol·licitar una ajuda mensual de fins a 250 euros per pagar el lloguer durant un any, adreçada a joves de fins a 36 anys. És una mesura pensada per arribar a més beneficiaris que el Bo Lloguer Jove estatal, que va deixar fora tres de cada quatre sol·licitants.

En aquest cas, l’ajuda no s’atorgarà per ordre d’arribada com va passar llavors. Aleshores, a Catalunya es van presentar 39.347 peticions, i se n’han acceptat prop de 10.000. Ara, la previsió de l’executiu català és que la subvenció pugui arribar a 14.000 beneficiaris que no hagin rebut l’altra subvenció. La Generalitat atorgarà l’ajuda en funció de criteris com la renda i la ubicació geogràfica de l’habitatge.

Novament, cal ser titular d’un contracte de lloguer o de cessió d’ús d’un habitatge o del lloguer d’una habitació. Per sol·licitar l’ajuda, els ingressos del sol·licitant no poden superar els 23.664,15 euros en l’exercici fiscal del 2021. Alhora, el cost del lloguer de l’habitatge o de l’habitació no pot superar els 950 o 450 euros respectivament en el cas del Vallès.

IMPORTS LÍMITS DEL LLOGUER

Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès

Occidental, Vallès Oriental): 950€

Resta de la demarcació de Barcelona: 650 €

Demarcació de Girona: 650 €

Demarcació Tarragona: 600 €

Demarcació de Lleida: 600 €

Les Terres de l’Ebre : 600 €

IMPORTS LÍMITS D’HABITACIÓ

Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès

Occidental, Vallès Oriental): 450 €

Resta de la demarcació de Barcelona: 350 €

Demarcació de Girona: 350 €

Demarcació de Lleida: 300 €

Demarcació de Tarragona: 300 €

Les Terres de l’Ebre: 300 €

En cas de mobilitat reduïda, família monoparental i/o nombrosa el topall és de 1.100€

per l’àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès

Occidental, Vallès Oriental) per la resta de demarcacions de 900€

L’import de la subvenció serà del 20% de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos, ponderats. Serà del 30% de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos ponderats, d’acord amb l’apartat anterior. Serà del 40% de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos ponderats, amb un límit màxim de 3000 euros anuals per habitatge, i un mínim de 240 euros anuals per habitatge, quan el resultat dels càlculs que determinen l’import sigui inferior a aquesta quantitat.

Com es pot presentar la sol·licitud?

Les sol·licituds es poden presentar durant dues setmanes, del dimecres 28 de setembre de 2022 a les 9 h al divendres 7 d’octubre a les 15 h. Per Internet, es poden tramitar a través del web de la Generalitat; presencialment, amb cita prèvia a l’Oficina Local d’Habitatge de Vimusa.