La rehabilitació de l’Artèxtil s’encarirà uns dos milions d’euros per la inflació

Ampliar els estudis d’Infermeria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a Sabadell sortirà més car del previst inicialment, sobretot pel centre universitari. Inicialment, es preveia que costaria sis milions d’euros, però ara podrien ser entre un i dos més. “Tots els costos han pujat i calculem que, en total, costarà uns set o vuit milions d’euros”, assegura el rector de la UAB, Javier Lafuente, en declaracions al Diari. L’Ajuntament ha cedit gratuïtament l’Artèxtil a la UAB durant 50 anys perquè la universitat hi ampliï els estudis d’Infermeria, amb 75 places.

A part, el consistori s’ha compromès a aportar 4 milions d’euros per a la rehabilitació, la qual cosa en el moment que es va acordar es preveia que seria la major part. Però l’executiu de Marta Farrés i universitat van acordar una quantitat, i no un percentatge, la qual cosa farà que, si no hi ha cap canvi, de l’augment de la inflació se n’haurà de fer càrrec el centre universitari. Fonts municipals apunten que “de moment” no es preveu ampliar l’aportació local.

Lafuente apunta que queden entre un i dos mesos per acabar de precisar l’import que s’haurà de destinar a la rehabilitació. Ara la universitat està acabant d’enllestir els tràmits per licitar la redacció del projecte, que es farà durant l’any que ve. “I després veurem quan costarà. Amb una inflació del 10%, estem on estem”, diu el rector. Un cop es tingui redactat el projecte, ja es podran licitar les obres, la qual cosa seria entre final de 2023 i principis de 2024, l’any en què si tot va bé començarien.

No és un cas aïllat

El cas de l’Artèxtil i que en aquesta situació afecta la UAB, no és aïllat. L’augment de preus dels darrers mesos ha fet saltar pels aires qualsevol previsió feta abans de 2022, i treure un projecte a licitació no garanteix que es pugui adjudicar perquè els preus poden haver quedat desactualitzats i les empreses no entren a la licitació. L’Ajuntament de Sabadell s’ha trobat que quatre projectes importants no els ha pogut adjudicar per aquest motiu, com són el Portal i el Jardí del Sud, l’Oficina d’Entitats i Voluntariat, el centre agrari a Can Gambús i la reforma de la zona poliesportiva de Nostra Llar. Per aquest motiu, s’està valorant incrementar el pressupost d’aquests projectes un 20%.