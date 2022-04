Les obres de l’Ajuntament podran costar un 20% més

L’Ajuntament de Sabadell estudia incrementar el pressupost de les licitacions d’obres públiques fins a un 20% per intentar garantir que s’executen. La mesura ve avalada per un reial decret del govern espanyol, amb l’adhesió de la Generalitat de Catalunya, que permet augmentar aquesta quantitat el pressupost de les obres començades o licitades per garantir la viabilitat dels contractes.

Des del Govern de Sabadell s’espera que amb aquesta mesura es puguin desencallar obres que ara no han pogut començar, principalment per l’increment de preus dels materials. Segons un estudi de la Cambra de Contractistes de Catalunya, per exemple, el preu de l’acer corrugat va augmentar un 71% entre gener del 2020 i setembre del 2021. Es tracta de poder salvar projectes vitals per l’executiu com el Portal Sud o el Jardí del Sud entre Espronceda i Campoamor, als quals les empreses adjudicatàries han renunciat a fer-los o bé cap companyia ha optat a la licitació.

La regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, assegura que “estem estudiant amb els tècnics quines obres podem salvar fent aquesta actualització”. A part dels dos projectes esmentats, també s’estan fent esforços amb l’Oficina d’Entitats a la plaçade Jean Piaget a Gràcia i s’ha tornat o es tornarà a iniciar el procés per adjudicar les obres de construcció d’un centre agrari a Can Gambús i reformar la zona poliesportiva de Nostra Llar.

Percentatge variable

El percentatge d’increment que necessita cada obra es negocia amb l’empresa adjudicatària, si ja n’hi ha, o es valora per refer la licitació. I Molina explica que “varia molt en funció de cada obra, perquè no totes són iguals i no tenen el mateix material”.

En el cas del Portal Sud, el pressupost d’execució dels treballs és de 4,4 milions d’euros. Un contracte que es va adjudicar per concurs públic a Construcciones y Servicios Faus SA, però al qual l’empresa va renunciar perquè “diuen que no els surten els números”, segons van indicar fonts municipals al Diari. En aquest cas, incrementar el preu de la licitació suposaria aportar uns 800.000 euros extres.