El Gimnàs Llenas tanca després de 55 anys d’activitat

El curs no ha començat al Club Gimnàs Llenas. L’històric equipament del carrer de Sant Pau (centre) va abaixar la persiana el passat 31 de juliol i aquests dies els protagonistes són els camions de mudança que s’enduen tot el material que hi queda, una part del qual es dona. Es preveu buidar el gimnàs abans d’acabar el mes, i és que la seva responsable, Montserrat Avellaneda (75), es jubila i no hi ha relleu. El gimnàs ha estat en funcionament durant 55 anys, des que el 1967 el van fundar Avellaneda i el seu marit, Ernest Llenas, dos apassionats de la gimnàstica, ell fins i tot havent competit en l’àmbit nacional, i formava part del gimnàs municipal quan el barceloní Joaquim Blume n’era entrenador, un referent per a ells.

“Ha estat una etapa preciosa, hem tingut tracte amb moltíssima gent i ha sigut una època molt bonica”, resumeix Montserrat Avellaneda. L’entitat ha abaixat la persiana, però queda un llegat inesborrable. Pel Llenas hi han passat més de 9.000 socis al llarg de la seva història, i ara hi anaven nets i netes dels que van ser les primeres gimnastes del club. Com explica ella, “coneixes pares, mares, avis… coneixem mig Sabadell”. Decantar-se per la jubilació no ha estat una decisió fàcil per Avellaneda, però “els anys han passat, ens hem fet grans, passen coses i ha arribat el moment de dir prou”.

Un referent més enllà de la competició

Ara és un moment dolorós, però poc es podien imaginar la Montserrat Avellaneda i l’Ernest Llenas que aquella aventura que van iniciar el 1967 en un petit local del carrer de Ferran Casablancas superaria les cinc dècades de continuïtat. El Club Gimnàs Llenas ha estat un referent de la gimnàstica sabadellenca i també s’han afegit, amb el temps, altres activitats com l’esgrima, judo, karate, aikido o la secció d’escalada vertical. Cert que han guanyat títols estatals i catalans, però per sobre de la competició cal destacar la seva labor formativa. Aquest ha estat el seu gran objectiu i l’han complert amb escreix. La Montserrat i l’Ernest han compartit vida i gimnàs i poden sentir-se orgullosos de la seva tasca. Milers de nens i nenes han passat per les instal·lacions del carrer de Sant Pau. Allà sempre quedarà el record del Llenas.