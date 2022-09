L’Audiència Provincial de Barcelona ha acordat desestimar la sol·licitud de suspensió provisional de l’execució de la pena de 8 anys d’inhabilitació imposada a l’exintendent de la Policia municipal de Sabadell, Josep Miquel Duran, condemnat pels delictes de la peça 30 del cas Mercuri. El penat havia sol·licitat la suspensió mentre es resolia la seva petició d’indult.

En un comunicat emès aquest divendres, la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció reitera que el govern municipal ha de decretar la inhabilitació immediata de Duran i apartar-lo de qualsevol funció que pugui desenvolupar a l’Ajuntament.

En el seu escrit, el Tribunal de la Audiència de Barcelona, desestima la petició considerant que la petició d’indult no és un requisit fonamental per suspendre una pena i que la concessió de l’indult és només una possibilitat. També li recorda al penat Josep Miquel Duran que la seva petició de continuar desenvolupant funcions en l’administració no pot ser considerada, perquè els delictes que va cometre són precisament contra l’administració pública.

L’exintendent de la Policia va ser condemnat a 15 mesos i un dia de presó i a 11 anys d’inhabilitació especial per ocupació o càrrec públic en l’administració local, com a autor criminalment responsable d’un delicte de tràfic d’influències i d’un delicte de prevaricació administrativa. L’Audiència de Barcelona va acceptar suspendre l’ingrés a presó amb la condició que realitzés un “curs d’ètica i transparència en l’administració pública i que no tornés a delinquir en tres anys” i la inhabilitació li va ser rebaixada a 8 anys. Penes ratificades pel Tribunal Suprem.